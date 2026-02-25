물·에너지 하나로 묶는다…하수처리장 태양광·데이터센터 연계 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후부·학계·산업계 물-에너지 융합 포럼 출범

정부가 물과 에너지의 통합 관리 체계를 구축해 기후위기 대응과 신산업 창출을 동시에 추진한다.

기후에너지환경부는 25일 서울 중구 한수원 비전홀에서 공공기관과 학계·산업계가 참여하는 '물-에너지 융합 포럼' 출범식을 열고 물·에너지 기능을 결합한 12개 핵심 과제 논의를 시작한다고 밝혔다. 이번 포럼은 물과 에너지를 하나의 순환 체계로 보는 '물-에너지 넥서스(Water-Energy Nexus)' 개념을 정책과 사업에 반영하기 위한 협업 플랫폼이다.

포럼에는 한국전력공사, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국에너지공단, 한국지역난방공사 등 공공기관과 전기·에너지·수자원 분야 학회, 기후테크 기업이 참여한다. 기관별 전문성을 결합해 중장기 협력 방향을 점검하고 과제별 태스크포스(TF)를 병행 운영할 계획이다.

김성환 기후부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화관계장관회의에서 참석, 발언하고 있다. 2026.2.25 조용준 기자

AD

정부는 물과 에너지를 개별적으로 관리하던 기존 방식에서 벗어나 정책·기술·자원을 유기적으로 연계해 국민이 체감할 성과를 창출한다는 방침이다. 물은 발전과 냉각, 수소 생산의 기반이 되고 에너지는 취수·정수·이송·처리 전 과정에 필수적으로 투입되는 만큼 통합 관리의 필요성이 커졌다는 설명이다.

주요 과제로는 기존 댐을 하부 저수지로 활용해 환경영향과 비용을 줄이는 '물 배터리'형 양수발전 확대, 공동주택과 도시 단위로 공급을 넓히는 수열에너지 활용, 수력발전과 전력망 연계의 해외 동반 수주 추진 등이 포함됐다. 하수처리장 태양광 확대, 데이터센터 입지 연계, 전력·수도 계량기 통합 활용을 통한 안전서비스 구축 등 생활 밀착형 사업도 추진된다.

포럼은 청년 대상 공모전을 통해 현장 아이디어를 정책에 반영하고, 기후테크 기업과의 협업을 통해 융합산업 생태계 확산을 도모한다. 출범식 이후에는 과제별 실무회의를 열어 추진 일정과 협업 방안을 구체화할 예정이다.





AD

김성환 기후부 장관은 "물과 에너지는 국민의 일상과 산업을 지탱하는 핵심 자원"이라며 "융합을 통해 기후위기 대응과 산업 경쟁력 강화를 동시에 달성하고 국민이 체감할 성과를 내겠다"고 밝혔다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>