[오늘의신상]100% 이탈리아산…폰타나, '유기농 통밀 스파게티' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정제하지 않은 통밀 그대로 사용

100g당 13g 단백질·7g 식이섬유

유럽 프리미엄 브랜드 폰타나는 '유기농 통밀 스파게티'를 출시했다고 25일 밝혔다.

'폰타나 유기농 통밀 스파게티'는 밀 재배부터 면 생산까지 전 과정을 이탈리아 현지에서 진행한 100% 이탈리아산 제품이다. 유럽 유기농 품질 기준을 충족한 듀럼밀을 사용했으며, 3단계 클린(Clean) 공정을 거쳐 원료를 선별했다.

폰타나 제공.

AD

신제품은 최적의 온도에서 10시간 동안 천천히 건조하는 방식을 적용해 통밀 특유의 고소한 풍미와 탄력 있는 식감을 살렸다. 토마토 베이스 소스는 물론 알리오 올리오, 카르보나라 등 다양한 파스타 메뉴에 활용할 수 있다. 100g당 단백질 13g, 식이섬유 7g을 함유해 영양 균형을 고려한 제품이라는 설명이다.

폰타나는 스파게티를 비롯해 '링귀니', '펜네 리가테' 등 다양한 파스타면 라인업을 운영하고 있다. 최근에는 건강 트렌드에 맞춰 '유기농 스파게티'와 '유기농 통밀 스파게티'를 잇따라 출시하며 제품군을 확장했다.





AD

폰타나 관계자는 "파스타의 본고장 이탈리아에서는 맛있는 파스타면이 파스타 요리의 맛을 완성한다고 여긴다"며 "파스타 소스 부문 브랜드고객 만족도 1위 브랜드로, 자사 소스와 가장 잘 어울리는 면을 통해 완성도 높은 이탈리안 파스타를 선보일 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>