'인기좋은' 전남 농산물…온라인 시장 거래액 24.2% 증가

쌀·양파·방울토마토 등 거래 확대

운임비·현장 방문 컨설팅 지원 늘려

산지 직거래 확대…유통 효율성 증가

지난해 열린 농산물 온라인 도매시장 활성화 교육 현장. 전남도 제공

전라남도는 2025년 농산물 온라인 도매시장 거래액이 전년(557억 원)보다 24.2% 증가한 692억 원을 기록했다고 밝혔다.

품목별 거래액은 쌀 202억 원, 양파 188억 원, 방울토마토 148억 원 순으로 나타났다. 전남산 농산물이 온라인 시장에서도 높은 경쟁력을 보이며 거래 확대를 이끈 것으로 분석됐다.

온라인 도매시장은 전통적인 오프라인 도매시장 거래 방식을 디지털로 전환해 판매자와 구매자가 시간·공간 제약 없이 24시간 거래할 수 있는 장점이 있다. 현재 주요 거래 품목은 청과류, 양곡류, 축산물, 국산 가공품 등 202개 품목이다.

전남도는 온라인 도매시장 활성화를 위해 산지의 참여를 이끄는 데 힘썼다. 온라인 도매시장을 통해 출하하는 업체를 대상으로 연간 1천만 원 이내에서 운임비의 70%(최대 50만 원)를 지원하고 있다.

또 시장 정착을 위해 지난해 3월과 9월 두 차례 산지 유통업체 간담회를 개최하고, 한국농수산식품유통공사(aT)와 합동으로 총 5회 현장 방문 컨설팅을 하는 등 현장 중심 지원을 강화했다.

함평의 한 유통회사는 온라인 도매시장 참여를 통해 농가 수취가격이 3.5% 상승하고, 유통비용은 7.4% 절감하고, 거래 수수료도 2.4% 감소하는 효과가 봤다.

전남도는 산지유통종합평가에 온라인 도매시장 실적이 반영(20%)되는 만큼 적극적으로 참여토록 안내하고 있다.





박상미 전남도 농식품유통과장은 "온라인 도매시장을 통한 산지 직거래 확대와 유통 효율화가 실적 상승으로 이어졌다"며 "앞으로도 농가 소득 증가와 판로 확대를 위해 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





