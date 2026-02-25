이경수 세라젬 대표, 고객에게 감사 엽서·저서 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세라젬의 건강 철학 담겨

건강한 습관 형성의 중요성

세라젬은 이경수 대표가 고객들에게 감사 메시지가 담긴 엽서와 지난해 집필한 저서 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서를 함께 발송할 예정이라고 25일 밝혔다.

이경수 세라젬 대표가 지난해 집필한 저서 '세븐 해빗'. 세라젬

감사 엽서에는 세라젬이 단순히 제품을 판매하는 기업이 아니라, 일상 속 건강한 습관을 제안하고 실천을 돕는 회사라는 브랜드 철학이 담겼다.

이 대표는 "건강은 한 번의 선택이 아니라 매일 반복되는 습관의 결과"라는 메시지를 통해 제품 자체보다 지속적인 실천과 생활 속 루틴의 중요성을 전했다. 이어 세라젬이 지향하는 건강 관리 역시 치료 중심 접근이 아닌, 생활 속에서 자연스럽게 이어지는 습관 형성에 있다고 강조했다.

함께 제공되는 도서에는 이러한 메시지를 생활 속 실천으로 확장하기 위한 내용이 담겼다. 해당 도서는 이 대표와 세라젬 웰라이프랩(Well Life Lab)이 공동 집필했으며, 누구나 일상에서 적용할 수 있는 건강 습관을 중심으로 구성했다. 도서와 엽서는 모두 '지속 가능한 작은 변화'에서 건강이 시작된다는 공통된 메시지를 담고 있다.





세라젬 관계자는 "이경수 대표의 감사 메시지는 고객 한 분 한 분의 선택에 대한 진심 어린 감사와 함께 세라젬이 지향하는 '건강한 습관 중심의 라이프케어' 철학을 전달하기 위한 것"이라며 "앞으로도 제품을 넘어 고객의 일상 속 건강한 변화에 동행하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

