LIV 골프, 영역 확장…‘이번엔 게임’

소니 그룹 계열사 비욘드 스포츠와 협업

LIV 골프 판타지', 'LIV X' 출시

다양한 콘텐츠 기반 팬 참여 확대 기대

사우디아라비아의 석유자본이 후원하고 있는 LIV 골프가 사업 영역을 확장한다.

LIV 골프는 25일 소니 그룹 계열사인 비욘드 스포츠(Beyond Sports)와 손을 잡고 골프 게임 'LIV 골프 판타지'와 참여형 디지털 플랫폼 'LIV X'를 출시했다고 발표했다. 오프라인에 이어 온라인까지 투자하기 시작했다.

이번에 선보이는 두 가지 혁신적인 게임 플랫폼은 선수, 팀, 대회는 물론 시즌 전반에 걸쳐 전 세계 골프 팬들에게 보다 몰입감 있는 참여 경험을 제공하기 위해 개발됐다. 이번 협업은 비욘드 스포츠가 골프 분야로 사업을 확장하며 선보이는 첫 번째 프로젝트다. 해당 플랫폼은 다양한 이용자를 고려해 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 설계됐다.

코스 안팎에서 차세대 골프 팬들이 다양한 방식으로 골프를 경험하게 한다는 LIV 골프의 철학이 반영됐다. 세계 정상급 선수들의 경쟁과 엔터테인먼트, 문화를 결합해 전 세계적으로 골프의 저변 확대를 노리고 있다. LIV 골프는 디지털 경험을 통해 팬들은 리그 및 선수 관련 콘텐츠를 더욱 폭넓게 즐기고 몰입도 역시 한층 높아질 것으로 기대했다.

LIV 골프가 소니 그룹 계열사인 비욘드 스포츠와 협업해 ‘LIV 골프 판타지'와 ‘LIV X’를 출시했다. LIV 골프 제공

AD

'LIV 골프 판타지'는 시즌형 게임이다. 사용자가 선수를 4명 선택해 나만의 팀을 구성한다. 전통적인 집계 방식에서 벗어난 홀별 스코어링 시스템을 통해 모든 샷마다 높은 몰입감 제공한다. 언제든 참가 가능하며, LIV 골프 시즌 첫 6개 대회 중 상위 4개 성적이 반영된다. 전문가 추천, 판타지 캐디 가이드, 라인업 알림 등 다양한 지원 기능이 있다. 시즌 동안 총 15개의 경품을 선물한다. 모바일 및 웹 브라우저를 통해 접속이 가능하다.

'LIV X'는 최상의 팬 참여형 플랫폼이다. LIV 골프의 디지털 콘텐츠 허브로서, 팬들은 단순히 경기를 보는 것을 넘어 다양한 게임과 기능을 통해 직접 참여하고 보상을 받을 수 있다. 퀴즈, 데일리 게임, 대회별 예측 및 투표 등을 통해 경기에 직접 참여한다. 게임을 통해 포인트 적립 및 레벨을 쌓아 사전 티켓 구매, 프로 스윙 분석 등 다양한 보상을 준다. 선수 및 팀 관련 독점 콘텐츠를 제공한다.

데니스 테일러 LIV 골프 최고기술책임자(CTO)는 "LIV 골프 판타지 출시는 기술을 통해 팬 참여를 확대하는 데 있어 중요한 진전이다. 이는 골프 팬들이 다양한 즐거움을 경험할 수 있도록 돕는 장기적인 노력의 출발점"이라고 밝혔다.

루크 구피 비욘드 스포츠의 플레이(PLAY) 부문 총괄은 "우리의 제품은 골프를 직접 라운드하지 않아도 골프 팬이 될 수 있다는 단순한 아이디어에서 출발했다. LIV 골프가 추구하는 현대적인 비전을 실현하는 데 기여하게 돼 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.





AD

다음 달 5일부터 8일까지 홍콩 골프클럽에서 개최되는 HSBC LIV 골프 홍콩을 앞두고 팬들이 직접 참여할 수 있도록 제공한다. 또 LIV 골프 판타지 플랫폼에는 추가 기능이 현재 개발 중이다. 시즌 후반기에 순차적으로 공개될 예정이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>