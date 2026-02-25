중증응급환자 발생 시 '광역상황실'서 이송병원 직접 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부-소방청, 광주·전남·전북서 이송체계 혁신 시범사업

구급대-병원-상황실 정보 실시간 공유로 '골든타임' 확보

응급환자가 진료 가능한 병원을 찾지 못해 거리를 헤매는 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해결하기 위해 정부가 지역사회 중심의 이송체계 혁신에 나선다.

AD

보건복지부와 소방청은 응급환자의 신속한 이송과 효율적인 의료체계 운영을 위한 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업'을 다음 달부터 3개월간 광주광역시, 전북특별자치도, 전라남도 등 3개 지역에서 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 시범사업의 핵심은 환자의 상태(중증도)에 따라 이송 병원 결정 주체를 명확히 하고, 관계기관 간의 협력을 의무화하는 데 있다.

먼저 중증응급환자(pre-KTAS 1~2단계)가 발생했을 때 119구급대가 환자 정보를 광역응급의료상황실(광역상황실)과 공유하면, 광역상황실이 병원의 수용 가능 여부를 확인해 직접 이송 병원을 선정하고 현장에 안내한다. 이송이 지연될 경우 광역상황실이 병원의 의료자원 현황 등을 참고해 안정화 처치가 가능한 우선수용병원을 선정해 환자를 수용하게 할 수 있다.

다만 심정지 등 즉각적인 응급처치가 필요한 환자는 지침에 따라 정해진 병원으로 곧바로 이송한다. 또 119구급대가 이송한 중증응급환자 중 최종 치료를 위해 초기 처치나 치료 후 다른 병원으로 이동이 필요한 경우 119구급대에서 환자 이동을 지원하게 된다.

중등증 이하 응급환자(pre-KTAS 3~5단계)는 기존처럼 119구급대가 사전 합의된 이송지침과 병원의 의료자원 현황을 확인해 즉시 이송하되, 해당 의료기관에 환자 정보를 미리 공유해 수용 준비를 돕는다.

아울러 수지접합, 소아, 분만 등 특수 질환에 대해서는 인접 시·도의 의료자원까지 고려해 상황별·증상별로 이송할 병원 목록을 정비한다.

이송체계 혁신이 효과적으로 작동할 수 있도록 119구급대와 병원, 광역상황실, 119구급상황관리센터 등 관계기관 사이의 정보 공유도 강화한다. 119구급대원은 '119구급스마트시스템'을 통해 환자 정보를 병원과 상황실에 실시간 전송하며, 병원 측은 중환자실과 수술실 현황, MRI·CT 등 주요 장비 가동 상태를 주기적으로 업데이트해 구급대의 신속한 판단을 지원한다.

정부는 이번 시범사업의 체계적인 관리를 위해 복지부, 소방청, 중앙응급의료센터, 지자체 응급의료 담당자 등이 참여하는 운영위원회도 구성한다. 위원회는 사업 진행 상황을 정기적으로 점검하고, 성과 분석을 거쳐 하반기 전국으로 확대 적용할 표준 방안을 마련할 계획이다.





AD

정은경 복지부 장관은 "지역사회 특성에 맞는 해결 방안을 만들기 위해서는 무엇보다 지역사회가 논의의 핵심 주체가 돼야 한다"며 "응급실 미수용 문제 해결을 위해 지역사회, 복지부, 소방청 모두 공동의 책임 의식을 가지고 시범사업을 운영해 나가겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>