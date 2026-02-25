107주년 3·1절, 전통 선율로 깨운다…역사박물관 '내나라 대한' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KBS국악관현악단·하윤주 보컬리스트 협연

옥중 노래 재해석한 '대한이 살았다' 등 연주

AD

대한민국역사박물관은 제107주년 3·1절을 맞아 다음 달 1일 오후 2시 원내 3층에서 기념 공연 '내나라 대한'을 개최한다. 선조들의 숭고한 독립 의지를 우리 고유의 악기와 목소리로 단단하게 되새긴다.

무대에는 박상후 KBS국악관현악단 상임지휘자와 하윤주 정가 보컬리스트가 오른다. 관현악단은 숨은 영웅의 희생을 기리는 '그대, 꽃을 피우다'와 양방언 작곡의 '플라워스 오브 케이(Flowers of K)', '3·1절 노래' 등을 차례로 연주한다. 하윤주 보컬리스트는 여성 독립운동가들의 옥중 노래를 재해석한 '대한이 살았다'와 '내나라 대한'을 부른다. 관람객은 별도의 사전 신청 없이 무대를 즐길 수 있다.





AD

한수 대한민국역사박물관장은 "광복 특별전 '1945-1948 역사 되찾기, 다시 우리로'와 공연을 연계해 조국의 미래를 생각하는 계기를 마련하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>