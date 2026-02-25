경기도, '브랜드 축산물 생산·유통기반 지원사업' 공모…도비 50% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 총사업비 1억원 규모

도비 50%·자부담 50% 비율 지원

상품개발·브랜드 홍보 통합 지원

농가 소득 증대 기반 마련

경기도가 축산물 브랜드 경영체의 경쟁력을 높이고 안정적인 판로 확보를 마련하기 위한 '2026년 브랜드 축산물 생산·유통기반 지원사업' 수행 사업자를 공개 모집한다.

경기도청 전경. 경기도 제공

AD

이 사업은 상품개발, 마케팅, 홍보 전반을 아우르는 맞춤형 지원을 통해 경쟁력과 자생력을 갖춘 축산물 브랜드 경영체 육성이 목표다. 총 사업비 1억 원 규모로 도비 50%와 자부담 50% 비율로 지원한다.

지원 분야는 ▲상품 개발 ▲판로 개척 ▲브랜드 홍보 등 3개 분야다. 지원 대상은 3개 내외로, 신청 사업비 규모와 사업성 등을 종합적으로 고려해 추가 선정도 가능하다. 신청 대상은 1년 이상 운영 실적이 있는 경기도 소재 축산물 브랜드 경영체로, 참여 농가의 80% 이상이 경기도에 위치해야 한다. G마크 인증 축산물 브랜드를 운영 중이거나 인증 구성을 희망하는 법인 또는 개인사업자도 신청할 수 있다.

신청을 희망하는 경영체는 3월 16일 오후 6시까지 방문 또는 우편, 지방보조금관리시스템 '보탬e'를 통해 접수하면 된다. 신청서와 사업계획서, 단체소개서, 재무제표, 각종 인증 증빙서류 등을 구비해 경기도 북부청사 동물방역위생과로 제출하면 된다.





AD

이은경 경기도 동물방역위생과장은 "브랜드 축산물의 경쟁력은 곧 경기도 축산업의 미래 경쟁력과 직결된다"며 "생산부터 유통, 홍보까지 체계적으로 지원해 도내 축산물 브랜드가 실질적인 매출 증대와 시장 확대 효과를 거둘 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>