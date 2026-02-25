이 대통령 "자사주 소각 입법 한시라도 빨리…극한 반대는 납득 안 돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 25일 SNS 메시지

"대통령 뒷전이라 느낀 적 없어"

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 25일 "자사주 소각 입법이 한시라도 빨리 되면 좋겠다"며 "주가 누르기 방지법 등 해야 할 일이 산더미"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '우연이 계속되면 의도?…뒷전 된 대통령에 與 설왕설래'라는 기사를 공유하며 이같이 썼다.

이 대통령은 "기업들도 대다수 수용하고, 국민도 주주도 환영하는 이런 개혁 입법을 왜 밤까지 새며 극한 반대하는지, 나름의 사정이 있겠지만 쉽게 납득되지는 않는다"며 "해는 짧은데, 갈 길이 멀다"고 지적했다. 3차 상법 개정안을 반대하며 필리버스터에 돌입한 국민의힘을 겨냥한 것으로 풀이된다.

또 이 대통령은 여당이 청와대를 뒷받침하지 못한다는 기사 내용에 대해 "과도한 걱정을 기우라고 한다"며 반박했다. 이 대통령은 "당은 당의 일을, 청은 청의 일을 잘하면 된다"며 "대통령은 뒷전이 된 일이 없고, 그렇게 느낀 적도 없다"고 설명했다.

이어 이 대통령은 "민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다"며 "개혁 입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다"고 두둔했다.





그러면서 "언제나 강조하는 것인데, 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적이다. 여당이 할 일을 잘하는 것이 최고의 정부 지원"이라고 강조했다.





