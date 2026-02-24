동해시, 경력보유여성 '취업 전주기' 지원…교육부터 인턴까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, AI 마케팅 등 경단녀 재취업 지원사업 본격 시동

교육비 실습비 전액 무료…수당 최대 40만원지원

3개월간 인턴 근무 후 정규직 전환 지원…총 15명 모집

인턴 종료 후 6개월 이상 근무 시 60만원 장려금 지급

강원도 동해시와 동해여성새로일하기센터(이하 동해새일센터)는 2026년 경력보유여성, 경력단절여성, 결혼이민여성의 안정적인 재취업과 일자리 창출을 위해 '직업교육훈련'과 '새일여성인턴 사업'을 연계 추진한다고 24일 밝혔다.

동해여성새로일하기센터, 2026년 직업교육훈련모집 안내문. 동해시 제공

이번 사업은 미래 유망 직종 중심의 직업교육훈련 → 현장 인턴십 → 취업 연계로 이어지는 전주기 취업 지원 체계로, 여성의 노동시장 재진입과 지역 기업의 인력난 해소를 동시에 도모하는 것이 목표다.

직업교육훈련은 실무 중심의 취업 연계형 과정으로 총 4개 과정, 과정별 20명씩 총 80명을 양성할 계획이다. 교육과정은 지역 산업 수요와 사회 변화 흐름을 반영해 ▲AI 활용 마케팅 전문가 ▲유아·노인 교육 전문가 ▲경리회계 사무원 ▲AI 활용 사회복지행정 실무자 양성과정으로 운영된다.

교육비와 실습비는 전액 무료이며, 참여촉진수당(최대 40만원)을 지원한다. 교육 수료 후에는 1:1 맞춤형 취업 상담, 기업 연계 취업 알선, 새일여성인턴 사업 연계, 사후관리 서비스 등 원스톱 취업 지원 서비스가 제공된다.

'새일여성인턴 사업'은 여성 인력 채용 수요가 있는 기업과 취업 의지가 있는 여성을 연계해 3개월간 인턴 근무 후 정규직 전환을 지원하는 사업으로, 2026년에는 총 15명을 모집할 계획이다.

참여기업에는 인턴 1인당 3개월간 월 80만원의 채용지원금을 지급하며, 인턴 종료 후 정규직 전환 후 6개월, 12개월 이상 고용 유지 시 새일고용장려금 각 80만원을 추가 지원한다. 참여 대상은 상시근로자 수 5인 이상 1000인 미만 기업으로, 관련 법령상 결격사유가 없어야 한다.

인턴 참여 여성에게도 인턴 종료 후 6개월 이상 근무 시 60만원의 장려금이 지급되며, 참여를 희망하는 여성은 동해새일센터에 구직 등록이 되어 있어야 한다.

직업교육훈련은 3월부터 11월까지 과정별로 순차 운영되며, 서류 접수·상담·면접을 거쳐 선발한다. 구인·구직 상담 및 교육·인턴 참여 신청은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 전화 또는 방문 상담으로 가능하다.

김미경 가족과장은 "직업교육과 인턴 사업을 연계해 여성들이 교육 수료 후 실제 취업까지 이어질 수 있도록 지원 체계를 강화했다"며 "앞으로도 여성의 경제활동 참여 확대와 지역 맞춤형 일자리 창출을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





동해시는 이번 사업을 통해 여성의 경력단절 예방과 재취업 기회를 확대하고, 지역 기업의 인력난 해소와 지역경제 활성화를 도모해 나갈 계획이다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

