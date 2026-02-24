가평군, 50대 전략사업 세부 점검…“차질없이 추진”

‘2026년 50대 전략사업 추진현황 보고회’ 개최

경기 가평군은 지난 23일 군민 생활과 직결된 주요 현안과 민선8기 공약사업 등을 포함한 '50대 전략사업 추진현황 보고회'를 열고 사업 전반에 대해 점검했다.

가평군이 지난 23일 군민 생활과 직결된 주요 현안과 민선8기 공약사업 등을 포함한 '50대 전략사업 추진현황 보고회'를 열고 있다. 가평군 제공

이날 보고회에는 서태원 군수와 부군수, 국장, 전 부서장이 참석해 24개 부서가 추진 중인 전략사업의 진행 상황과 문제점, 향후 대책을 집중 논의했다. 보고는 2026년 1월 31일 기준 추진현황을 중심으로 이뤄졌다.

회의에서는 가평군이 역점을 두고 추진 중인 △2026년 경기도생활체육대축전 개최 △미영연방 관광안보공원 조성 △가평군 노인회관(노인복지회관) 건립 △평화경제특구 지정 △파크골프장 확충 △자라섬 지방정원 브랜딩 △가평군 목재친화도시 조성사업 △노후주거지 정비 지원사업 △가평군 공공의료기관 건립 △가평 통합 취·정수장 증설사업 등이 중점적으로 다뤄졌다.

특히 이날 회의에서는 민선8기가 올해 6월 종료되는 점을 감안해 각 사업을 더욱 꼼꼼히 점검하고 추진에 차질이 없도록 관리하기로 뜻을 모았다. 군은 올해 안에 완료 가능한 사업에 대해서는 속도를 높여 조기 마무리에 총력을 기울이기로 했다.





가평군 관계자는 "주민 생활과 밀접한 사업은 신속히 추진하고, 문제점이 있는 사업은 다각도로 검토해 해결책을 마련하기 위해 50대 전략사업 점검회의를 가졌다"며 "앞으로도 분기별 추진현황 보고회를 통해 주요 현안 사업의 실행력을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

