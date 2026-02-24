국힘 중진들 "지금 상황선 지선 어려워…장동혁에 면담 요청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 국회 본회의 중 만나 논의

국민의힘 중진 의원들이 장동혁 국민의힘 대표에게 면담을 요청하기로 했다. 장 대표가 사실상 윤어게인 노선을 계속 밟고 있는 가운데 당내 지방선거와 관련한 우려를 전달하기 위해서다.

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

이종배 국민의힘 의원은 24일 오후 국회 외교통일위원회 위원장실에서 중진 의원들 간 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 "중진과 당대표 면담을 요청할 계획"이라고 말했다.

이날 중진 회동은 조경태 의원과 이 의원 주도로 이뤄진 것으로 알려졌다. 이 자리에는 주호영·박대출·권영세·김도읍·나경원·안철수·윤상현·조배숙·한기호 의원 등 14명의 중진 의원이 참석했다.

이 의원은 이번 회동과 관련해 "지금 상황으로서는 다가오는 지방선거를 치르기 매우 어렵다는 데 공감을 같이했다"며 "지방선거 승리를 위한 다양한 의견, 지방에서 들은 민심들을 개진했다"고 했다.

이날 중진 의원들은 각 지역구에서 들은 민심과 각자의 의견 등을 다양하게 나눴다. 노선 변경이 필요하다는 식의 일치된 합의까지는 도달하지 못했지만 윤어게인 세력과의 절연이 필요하다는 의견을 포함해 여러 의견을 장 대표에게 전달할 계획이다.





이 의원은 "중진들도 각자 지역별 개인 성향별 다른 의견이 있어서 하나로 (의견을) 모으기 어렵다"며 "이런 의견들을 대표에게 전달하면 대표가 받아들이는 상황이 현 상황과 비춰서 다르지 않을까 생각한다"고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

