본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

법인 쪼개면 감면 대상?·…감사원 "공정위, 담합 자진신고 제도 허술"

임철영기자

입력2026.02.25 12:01

시계아이콘02분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

감사원, 공정위 정기감사 결과 발표
최근 3년 담합 과징금 2583억원 감면
분할·신설 법인 감면 사례 확인…"담합 반복에도 감면 가능"

첫 심사보고서 단계 과징금 산정 과다 지적
상조 피해보상 "청구기한 안내 미흡"
징계요구 1건, 주의요구 2건, 통보 7건

감사원이 공정거래위원회의 담합(부당 공동행위) 자진신고 감면(리니언시) 제도가 허술하게 운영돼 과징금이 과도하게 감면된 사례를 확인하고 개선 방안을 마련하라고 통보했다. 또 선불식 상조상품과 관련한 소비자 피해보상 안내가 미흡하고, 대기업집단 지정자료를 허위로 제출한 기업집단에 대해 '단순 경고'가 반복돼 제재 실효성이 떨어진다는 문제도 함께 제기했다.


법인 쪼개면 감면 대상?·…감사원 "공정위, 담합 자진신고 제도 허술" 연합뉴스
AD

감사원은 25일 이 같은 내용의 '공정위 정기감사' 주요 결과를 공개하고, 불공정거래 조사·처리 및 소비자보호 등에서 제도개선 또는 위법·부당 사항 10건(징계요구 1건, 주의요구 2건, 통보 7건)을 발굴해 조치하도록 했다고 밝혔다.


감사원은 우선 공정위의 담합 자진신고 감면제도가 불합리하게 운영되고 있다고 지적했다. 최근 3년(2022~2024년) 공정위는 부당 공동행위 144건에 총 1조3029억원의 과징금을 부과했는데, 이 중 98건에 자진신고 감면을 적용해 2583억원을 감면했다. 특히 공정거래법 시행령 취지와 달리 법인 분할·신설된 경우 '과거 과징금 납부실적이 없다'는 이유로 반복 위반에도 감면을 인정받을 수 있도록 공정위 하위 고시가 운용돼 왔다는 점을 확인했다.


감사원은 "일부 기업집단 계열사의 공동감면 신청에서 부당 공동행위 반복에도 감면이 가능했다"며 "2022년에 있었던 한 사건에서는 분할법인·신설법인에 1·2순위 감면을 각각 인정해 과징금 546억원이 감면되는 등 제도 실효성이 저하될 우려가 있다"고 지적했다.


또 공정위가 신고포상금 제도에 따른 제보자 신고 내용을 위원회에 보고하지 않아 위반업체의 자진신고 감면 의결이 이뤄진 사안도 적발했다. 이같은 포상금 지급과 자진신고 감면이 동시에 적용된 사례는 최근 3년간 20건으로 파악됐다. 검·경 수사기록을 요청·확보할 수 있는데도 요청 없이 '단순 수사기록을 제출했다'는 사유로 감면을 인정한 사례도 있었다.


감사원은 공정위원장에게 ▲신설·분할 법인에 대한 불합리한 감면이 발생하지 않도록 개선방안을 마련하고 ▲신고·제보로 필요한 증거를 제출받아 제재처분을 한 경우 위원회에 보고해 감면 지위 결정에 반영하며 ▲수사결과 통보 시 원칙적으로 수사기록을 요청·확보하도록 하는 등 제도 실효성 제고 방안을 마련하라고 통보했다.


첫 심사보고서 단계 과징금 산정 과다…"심사보고서 단계 산정액, 최종 부과액의 1.9~2.8배"

과징금 산정과 공표 업무 처리도 부적정했다고 판단했다. 감사원이 2024년 과징금 부과 87건을 분석한 결과 75건(86%)에서 사무처 심사보고서 단계의 산정액이 최종 부과액보다 1.9~2.8배 큰 것으로 나타났다. 기업이 과다한 금액을 전제로 의견제출·소명 절차를 거치게 되는 등 부담이 커질 수 있다는 의미다.


이동통신 3개 업체 판매장려금 공동 조정 행위(담합) 사건에서 공정위는 2024년 4월 심사보고서 단계에서 과징금 3조4000억~5조5000억원을 산정해 통보했으나, 2025년 6월 최종 의결을 통한 부과액은 964억원으로 '산정액 대비 2%' 수준에 그쳤다고 밝혔다. 감사원은 "분석 결과 관련매출액을 추정하는 과정에서 가입회선수 등 고려가 부족해 관련 매출액이 과다 추정되고(16조9000억원), 판매장려금과 무관한 매출을 차감하지 않는 등 과다 산정(3조1000억원)한 점이 주요 원인으로 확인됐다"고 설명했다.


최종 의결 전에 과징금 부과금액을 공표하면서 부정확한 잠정 금액이 발표된 사례도 확인됐다. 일부 사건의 경우 보도금액과 최종금액의 차이가 수백억원대에 이르는 등 기업 부담을 가중할 우려가 있었다. 이에 감사원은 공정위에 심사보고서 작성 시 관련 매출액 산정이 어려울 경우 총매출액과 관련 상품 매출비율 등을 종합 고려해 객관적·합리적 범위에서 추정하고, 불가피하게 최종 의결 전 금액을 공표할 때는 위원회 심의·합의 내용을 반영해 산정하는 개선방안을 마련하라고 통보했다.


부당지원 적발용 과세정보 "230건 받고도 조사착수 1건"
법인 쪼개면 감면 대상?·…감사원 "공정위, 담합 자진신고 제도 허술" 연합뉴스

부당지원·사익편취 제재와 관련해 국세청 과세정보를 받고도 활용이 소극적이었다는 지적도 나왔다. 감사원은 공정위가 2020년부터 국세기본법 개정에 따라 과세정보를 받고 있지만, 최근 2년(2023~2024년) 230건을 받고도 '정상가격 산정 곤란' 등을 이유로 실제 조사 착수는 1건에 그쳤다고 밝혔다. 감사원은 과세정보를 과징금 부과·징수에 적정하게 활용하는 등 관련 업무를 철저히 하라고 공정위에 주의를 요구했다.


이와 함께 중소벤처기업부의 고발요청(의무고발요청제)으로 하도급법 위반 사업자를 고발한 경우 벌점이 부과되지 않아 입찰 참가 자격 제한 검토 대상에서도 제외되는 등 제도 운영이 부적정했다는 점도 지적했다. 감사원은 제도 도입(2014년) 이후 38건에서 고발에 따른 벌점이 부과되지 않았다고 밝혔다.


상조 피해보상 "청구기한 안내 미흡…기한 도과로 66억원 미지급"

공정위가 책임지고 있는 소비자 보호 분야에서는 선불식 상조 상품 가입 단계에서 피해보상금 청구기한 등을 명확히 안내하지 않아 피해를 키울 우려가 있는 것으로 나타났다. 감사원에 따르면 지난해 기준 선불식 상조 상품 가입자는 934만명, 선수금 규모는 10조2000억원이며 선수금 보전금은 5조2000억원(은행 2조8000억원·공제조합 2조4000억원) 규모다.


은행 예치는 별도 청구기한이 없는 반면 공제조합은 폐업 등 지급 사유 발생 시점 기준 3년의 청구기한이 있다. 그러나 업체들은 계약 체결 과정에서 지급의무자별 청구기한 등 주요 거래조건을 충분히 안내하지 않았던 것으로 확인됐다. 그 결과 2020년 이후 사고 발생 12개 업체에서 공제조합이 지급해야 할 피해보상금 중 66억원(1만6162명)이 기한 도과로 미지급됐고, 지난해 5월 기준 누적 미수령자가 3만8311명(213억원)에 달해 추가 피해 우려가 있는 것으로 조사됐다. 감사원은 "실지 감사 종료 이후 공제조합이 보상 진행 중이던 업체의 미수령 소비자 재안내를 실시해 2025년 12월 기준 미수령자의 45%인 8797명(94억원)이 추가 수령한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.


대기업집단 지정자료 허위제출 "31건 중 29건 경고…반복 위반 11곳"

경제력 집중 억제 분야에서는 대기업집단 지정자료 허위제출에 대한 제재가 '경고'에 그쳐 실효성이 떨어진다고 감사원은 밝혔다. 공정거래법은 대규모기업집단 지정을 위해 계열회사·친족 주식 현황 등을 제출하도록 하고, 거짓 제출 시 고발 조치가 가능하지만, 행정제재는 없다는 게 감사원의 지적이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

감사원은 공정위가 2020년 9월 '지정자료 위반행위 고발지침'을 제정해 인식가능성과 중대성을 판단해 고발 여부를 결정하고 있으나, 최근 3년(2022~2024년) 허위 제출 31건 중 29건이 단순 경고에 그쳤다고 밝혔다. 또 11개 기업집단에서 제출 의무 위반이 지속 반복(최대 6차례)됐으며, 일부는 고발지침 기준과 달리 인식가능성·중대성을 낮게 판단해 경고 처분이 이뤄진 사례가 있다고 지적했다. 감사원은 공정위 위원장에게 지정자료 허위제출에 대한 일관성 있는 제재로 반복 위반을 막을 수 있도록 실효성 확보 방안을 마련하라고 통보했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2413:41
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권 아파트 시장에 미묘한 변화의 조짐이 나타나고 있습니다. 불과 한 달 전까지만 해도 신고가 소식이 이어지던 지역에서, 최근에는 수천만 원에서 많게는 1억 원 이상 가격을 낮춘 거래 사례가 속속 등장하고 있습니다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 다주택자 매물이 늘어나면서, 시장 분위기도 조금씩 달라지는 모습입니다. "1억 낮춰서 팔렸다"…강남권 실거래 변화 24일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면

  • 26.02.2412:37
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의

    국토교통부가 위법이라고 판단했는데도 멈추지 않는 은행의 '셀프 감정평가'에 처벌 근거를 마련하는 법안이 국회에 제출됐다. 24일 감정평가업계에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원은 이날 감정평가법인에 의뢰하지 않고 직접 감정평가를 한 자에게 3000만원 이하의 벌금을 부과하는 내용의 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의했다. 개정안은 현행법 제5조 제2항에 명시

  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기