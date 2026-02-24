구례군 '통합돌봄지원사업' 지역특화서비스 수행기관 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문성 갖춘 지역기관 참여

통합돌봄지원서비스 제공

전남 구례군은 돌봄이 필요한 주민이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원하는 ´통합돌봄지원사업´ 지역특화 서비스 수행기관을 공개 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 거동불편자의 신체활동을 지원하는 틈새 온기채움서비스, 병원 이동 지원을 위한 구례발 동행서비스, 결식 우려 대상자를 위한 맞춤형 영양죽 지원서비스, 주거안전을 위한 주거환경 개선서비스 등 4개 분야로 추진되며, 공모 규모는 총 3개소다.

구례군 청사 전경.

참여를 희망하는 기관은 오는 27일까지 군 홈페이지 공고를 참고해 신청서와 관련 서류를 제출해야 하며, 수행 역량과 전문성 등을 종합 심사해 3월 중 최종 선정할 예정이다.

사업기간은 2026년 4월부터 12월까지이며, 관내 돌봄이 필요한 65세 이상 노인과 65세 미만 심한 장애인을 대상으로 생활밀착형 서비스를 제공할 계획이다.





구례군 관계자는 "통합돌봄은 단순한 복지서비스 제공을 넘어 주민이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 지역사회 기반의 사회복지정책"이라며, "전문성과 현장 경험을 갖춘 기관들의 적극적인 참여를 통해 촘촘한 돌봄안전망을 구축하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

