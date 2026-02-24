청도문화원, 제12대·제13대 원장 이·취임식 개최…'문화도시 청도' 비전 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김종봉 전임 원장 이임 및 박순열 신임 원장 취임

"전통 계승·새 문화콘텐츠로 열린 문화원 만들 것"

청도문화원은 24일 청도군 청소년수련관 다목적홀에서 제12대·제13대 원장 이·취임식을 개최하고, 지역문화의 계승과 발전을 위한 새로운 도약을 선포했다.

이날 행사에는 김하수 청도군수를 비롯한 지역 주요 기관단체장, 문화원 관계자, 문화예술인 등 200여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

청도군 제공

AD

이번 이·취임식은 지난 임기 동안 지역문화 발전에 헌신한 김종봉 전임 원장의 노고를 격려하고, 박순열 신임 원장의 취임을 축하하기 위해 마련됐다.

김종봉 전임 원장은 이임사에서 "청도문화원은 지역의 역사와 전통을 계승하며 군민과 함께 성장해 온 소중한 문화공동체"라며 "앞으로도 문화원이 지역사회의 중심에서 군민의 자긍심을 높이는 역할을 이어가길 바란다"고 소회를 밝혔다.

취임한 박순열 신임 원장은 "문화원은 단순한 문화시설이 아니라 지역의 역사와 정신을 지키고 계승하는 중심축"이라며 "전통문화의 보존과 계승은 물론 시대 변화에 부응하는 새로운 문화콘텐츠를 발굴해 군민과 함께 호흡하는 열린 문화원을 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.

또한 "문화예술교육 확대와 생활문화 활성화, 청소년·청년 문화 참여 기반 강화를 통해 문화가 일상이 되는 청도를 실현하겠다"며 "지역 문화예술인과 단체, 군민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 강조했다.

이날 참석자들은 청도문화원의 새로운 도약과 지역문화의 발전을 함께 기원하며 힘찬 박수로 신임 원장의 출발을 응원했다.

김하수 청도군수는 축사를 통해 "청도문화원은 우리 지역의 역사와 전통을 지키는 소중한 문화 거점"이라며 "이번 이·취임식을 계기로 문화원의 역할이 더욱 확대되어 군민이 일상 속에서 문화를 누리는 문화도시 청도로 한 단계 더 도약하길 기대한다"고 밝혔다.





AD

이어 "군에서도 문화예술 기반 확충과 문화원 활성화를 위해 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>