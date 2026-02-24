BNK경남은행, '삼성중공업 협력회사 성장을 위한 상호협력 협약' 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협력회사 협의회에서 추천한 기업 및

수요기업들에게 금융편의 우대 제공



BNK경남은행이 지역의 핵심 성장 동력인 조선업 지원과 생산적 금융 확대 지원에 적극적으로 나서고 있다.

BNK경남은행은 24일 생산적 금융 확대 지원의 일환으로 '삼성중공업㈜ 협력회사 성장을 위한 상호협력 협약'을 체결했다.

삼성중공업㈜ 협력회사 성장을 위한 상호협력 협약. 경남은행 제공

김태한 은행장은 거제조선소에 소재한 삼성중공업㈜ 협력회사 협의회 사무실을 찾아 윤진석 회장과 '상호협력 협약식'을 갖고 서명했다.

상호협력 협약에 따라 BNK경남은행은 협력회사 협의회에서 추천한 기업 및 수요기업들에게 각종 금융편의 우대 제공 등을 하기 위해 적극 노력한다.

협력회사 협의회는 금융지원 업무에 필요한 행정적 사항 및 금융지원 제도 홍보에 적극적으로 협조하고 원활한 금융지원을 위해 기업 정보를 상호 간 공유한다.

김태한 은행장은 "이번 협력회사 성장을 위한 상호협력 협약이 조선산업 생태계 강화와 지역 경제 활성화에 기여하길 바란다. 앞으로도 BNK경남은행은 조선산업을 비롯해 방산과 항공우주 등 지역의 특화산업이 더욱 성장 발전할 수 있도록 지원에 앞장서겠다"고 전했다.

삼성중공업㈜ 협력회사 협의회와 상호협력 협약을 체결하기에 앞서 김태한 은행장은 거제상공회의소를 방문해 김점수 회장과 지역 조선업 발전 및 지역 경제 활성화에 대해 논의했다.





한편 BNK경남은행은 '지역형 생산적 금융'을 본격 추진하며 부·울·경 지역의 핵심 성장 동력인 해양·조선·방산·물류·항공우주 등 지역 특화산업에 금융지원을 확대하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

