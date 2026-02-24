구미시－구미전자정보기술원, 2026 기업지원사업 설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역기업 미래 성장동력 확보

성장지원 체계 지원 중점



경북 구미시와 구미전자정보기술원(이하 GERI)은 24일 GERI 본관 2층 다목적홀에서 관내 창업 및 중소·중견기업 기업인 200여 명이 참석한 가운데 『2026년 구미시 기업지원사업 설명회』를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 올해 구미지역 기업에 대한 지원 방향과 지원사업별 주요 내용 및 참여 방법을 안내하고 개별기업 상담을 진행하기 위해 마련됐다.

『2026년 구미시 기업지원사업 설명회』 단체촬영/구미시청 제공

AD

올해는 지역기업을 대상으로 13개 기업지원 사업이 추진될 예정이며 기업의 성장 단계에 맞춘 창업→중소→허리→선도 기업 성장 단계별 입체적인 지원을 본격적으로 가동하여, 미래가치가 뛰어난 기술 기반의 기업을 집중적으로 지원하고 성장 맞춤형 솔루션 지원을 추진함과 동시에 연구 장비 활용, 인력양성 등 기업 역량 강화지원을 포함한 종합적인 기업지원사업을 추진할 예정이다.

우선 기업지원 분야는 중소→허리→선도기업의 성장 단계별 맞춤형 지원을 기반으로 미래 성장동력 확보를 위한 정부 사업 정보 제공 및 과제 수주를 위한 컨설팅을 적극 지원하고 판로개척, 성장 애로 해결에 대한 밀착형 지원을 추진한다.

다음으로 창업지원 분야는 미래 성장 가능성이 높은 창업기업을 발굴하여 창업 초기부터 글로벌 진출 단계까지 창업기업의 성장을 체계적으로 지원하여 창업기업이 보유한 혁신 기술을 조기 사업화하고 글로벌 시장 진출을 지원한다.

특히 청년 취업 활성화를 통한 지역 정착의 기회 제공을 위해 「구미 청년 정착 인턴십 지원사업」을 운영하고 여성기업의 경쟁력 제고를 위해 「중소기업 토탈솔루션 지원사업」 핀포인트 지원에서 여성기업 지원 트랙을 신설하여 운영한다.

문추연 GERI 원장은 "우리 GERI는 단순한 지원에 그치지 않고 「GERI 페이스메이커」와 「산학협력 기술공유 플랫폼(GTX)」을 적극 운영하여 지역 기업의 동반자로서의 역할을 지속해서 확대해서 기업 성장을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

구미시 기업지원사업 일부는 이미 공고 중이며 2월 말에서 3월 중순까지 순차적으로 공고가 게시될 예정이다.





AD

자세한 사항은 구미시기업지원IT포털및 구미전자정보기술원 누리집 사업별 공고에서 확인하면 된다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>