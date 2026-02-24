신한금융, 신한금융허브 전북혁신도시 출범…인력 300명으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한금융그룹은 24일 전북 전주시에 위치한 신한펀드파트너스 전주NPS본부에서 자산운용 특화 금융 생태계 조성을 위한 '신한금융허브 전북혁신도시'를 출범했다고 밝혔다.

신한금융그룹이 24일 전북 전주시 신한펀드파트너스 전주NPS본부에서 '신한금융허브 전북혁신도시' 출범식을 개최하고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이석원 신한자산운용 사장, 정상혁 신한은행장, 우범기 전주시장, 진옥동 신한금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사, 이선훈 신한투자증권 사장, 김정남 신한펀드파트너스 사장. 신한금융 제공

출범식에는 진옥동 신한금융 회장과 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 사장, 이석원 신한자산운용사장, 김정남 신한펀드파트너스 사장 등 그룹 경영진과 김성주 국민연금공단 사장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사, 우범기 전주시장 등이 참석했다.

신한금융허브 전북혁신도시는 국민연금공단과의 협력사업을 보다 신속히 추진할 수 있도록 자본시장·자산운용 관련 주요 기능을 전북으로 모아 체계적으로 운영하는 것이 핵심이다. 전북혁신도시를 연기금 연계 자산운용 특화 금융 중심지로 육성하는 한편, 생산적 금융을 구현해 나가겠다는 계획이다.

특히 신한자산운용을 국내 종합자산운용사 최초로 전주에 사무소를 개소했다. 청년 일자리 창출과 지역 경제 활성화를 위해 지역 대학생·취업 준비생을 대상으로 인턴십 채용도 진행 중이다.

신한금융은 현재 은행·증권·자산운용·펀드파트너스 등 전주 지역에 근무하는 130여명의 인력을 단계적으로 300여명 수준으로 확대하고, 향후 그룹 역량을 집중해 자본시장 핵심 거점으로 육성할 계획이다.





진 회장은 "오늘 출범식은 자본시장·자산운용 특화 금융허브 구축의 소중한 첫걸음"이라며 "전북혁신도시는 국민연금공단을 중심으로 자본시장 밸류체인이 집결된 곳으로, 신한금융은 직원들이 일상의 행복을 누리며 생산적 금융과 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

