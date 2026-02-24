"소리 지르고 나체 모습까지"…출산 과정 23시간 생중계한 인플루언서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23시간 출산 과정서 기저귀 광고 하기도

'플랫폼 정책 위반'…영상 삭제·계정 차단돼

23시간의 출산 과정을 촬영해 공개했다가 계정이 차단된 중국 인플루언서. 중국 SNS 캡처

팔로워 약 1200만명을 보유한 중국인 인플루언서가 아내의 23시간 출산 과정을 촬영해 공개했다가 거센 비판을 받고 계정이 차단됐다.

지난 23일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 '폴 인 USA'라는 닉네임으로 활동하는 해당 인플루언서는 최근 아내의 출산 전 과정을 담은 영상을 게시했다. 영상에는 아내가 장시간 진통을 겪는 모습을 포함해 3도 회음부 열상과 대량 산후 출혈로 응급 처치를 받는 장면까지 담겼다.

그의 아내는 23시간 진통 끝에 출산했으며, 이 과정에서 3도 회음부 열상을 입고 약 3344㎖의 혈액을 잃는 심각한 산후 출혈을 겪었다. 의료진의 응급 수술과 수혈 끝에 산모와 신생아 딸은 모두 생명에 지장이 없는 상태로 확인됐다.

그러나 응급 상황 속에서도 촬영이 계속됐다는 점에서 거센 비판을 받았다. 영상에는 산모의 노출된 신체 부위가 그대로 담겼고, 인플루언서는 출산 장면 사이에 기저귀 광고 문구를 직접 읽는 모습까지 포함한 것으로 전해졌다.

해당 인플루언서는 1990년생으로, 미국 컬럼비아 대학교를 졸업한 뒤 마이크로소프트에서 제품 관리자로 근무했다. 2019년 2월부터 미국 시애틀에서의 일상을 공유하며 '중국 동부 사투리를 쓰는 마이크로소프트 제품 관리자'라는 콘셉트로 인기를 얻었고, 2026년 2월 기준 한 플랫폼에서 1220만명 이상의 팔로워를 보유하고 있다.

논란이 확산되자 그의 아내가 상황을 해결하기 위해 나섰다. 그녀는 지난 10일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "출산 과정을 있는 그대로 기록하려 했을 뿐"이라며 "합병증이 발생할 줄은 예상하지 못했지만, 출산의 위험성과 예측 불가능성을 알리는 데 의미가 있다고 생각했다"고 해명했다.





그러나 비판 여론은 여전했다. 중국 누리꾼들은 "생명이 위독한 상황에서도 촬영과 광고를 이어간 것은 도를 넘은 행동"이라며 윤리의식 부족을 지적했다. 결국 해당 영상은 삭제됐고, 계정은 지난 11일 '관련 법률 규정 및 플랫폼 정책 위반'을 이유로 차단됐다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

