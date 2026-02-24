구미시, '2026 박정희 마라톤대회' 풀코스 첫 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 1일 낙동강체육공원서 개최

풀코스 신설로 4개 종목 확대

전국 주요 도시 셔틀버스 운행

경북 구미시는 오는 3월 1일 낙동강 체육공원에서 '2026 구미 박정희 마라톤대회'를 개최한다. 이번 마라톤 대회는 기존 하프 코스·10㎞·5㎞에 더해 풀코스(42.195㎞)를 처음 도입, 총 4개 종목으로 확대 운영하며 전국 규모 대회로의 도약과 시민 건강 증진을 위해 마련됐다.

전년도 구미 박정희 마라톤대회/구미시청 제공

구미 시민과 인근 마라톤 동호인뿐만 아니라 타지역 참가 신청이 이어짐에 따라, 참가자 편의를 위해 ▲금오고등학교 ▲금오산 대주차장 ▲㈜방림 ▲구미문화예술회관 ▲구미시청 ▲경상북도구미교육지원청 ▲동락공원 ▲LG디스플레이 A2동 후문 ▲국립금오공과대학교 주차장을 임시 주차장으로 제공한다.

또 관외 참가자를 위해 서울·인천·대전·울산·부산 등 주요 도시에서 셔틀버스를 운행한다. 대중교통 및 원거리 주차장을 이용하는 참가자를 위해 ▲금오산 대주차장 ▲구미시청 ▲㈜방림 ▲동락공원(공원광장) ▲국립금오공과대학교 ▲구미종합터미널 ▲구미역에 대회장행 셔틀버스도 운영한다.

안전 관리도 강화한다. 행사 당일 오전 8시부터 오후 1시까지 「낙동강체육공원-지산교차로-구미·선산간도로-송림네거리-선산1호광장회전교차로-오로사거리-문량교차로-5공단대교」구간이 통제된다.

시는 시민 불편을 최소화하기 위해 주요 교차로에 교통통제요원과 경찰을 배치하고, 차량 우회 유도와 현장 안전관리에 집중할 계획이다.





구미시 관계자는 "풀코스 도입으로 구미 마라톤이 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라며 "참가자가 안전하게 완주하고, 시민이 함께 즐기는 축제가 되도록 준비에 만전을 기하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

