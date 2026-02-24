양양, 등록인구보다 27배 많은 인원이 방문…김제 등 재방문율 50% ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부, 2025년 3분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과

인구감소지역 20개 시군구, 체류인구 카드사용액 비중 50%

지역경제 활성화에 기여

지난해 3분기 인구감소지역 중 거주지에 등록된 '등록인구'에 비해 '체류인구'가 가장 많았던 곳은 강원 양양인 것으로 나타났다.

전북 김제 등 11개 지역에서는 최근 3개월 내 체류인구의 재방문율이 50%를 넘어, 지역경제 활성화 등이 기대된다.

24일 행정안전부와 국가 데이터처는 이 같은 내용을 담은 '2025년 3분기(7~9월) 인구감소지역 생활인구 산정 결과'를 발표했다. 생활인구는 지역에 거주하는 정주인구 외에 일시적으로 체류(월 1회, 하루 3시간 이상)하는 인구까지 포함하는 개념으로, '인구감소지역 지원 특별법'에 따라 2024년부터 89개 인구감소지역의 생활인구를 계산하고 있다.

이 결과, 지난해 3분기 인구감소지역의 평균 생활인구는 2817만명이며 이중 체류인구가 2332만명에 달해 등록인구의 약 4.8배인 것으로 집계됐다.

월별로는 7월 2721만명, 8월 3217만명, 9월 2514만명이다. 7, 8월은 전년 동월과 비슷한 수준이나 9월은 추석 연휴의 영향으로 큰 폭으로 감소해 3분기 전체로는 전 분기, 전년 동분기에 비해 소폭 줄었다.

전년 동월 대비 생활인구가 가장 많이 증가한 지역은 강원 평창(7월, 5만4000명), 부산 동구(8월, 6만9000명), 충남 금산(9월, 1만8000명) 등이었다. 이중 부산 동구는 인구감소지역 중 유일하게 2025년 1월부터 9월까지 매월 전년 동월 대비 체류인구가 증가한 것으로 나타났다.

등록인구 대비 체류인구의 배수는 강원 양양이 전년 동분기에 이어 이번에도 가장 높았다. 등록인구보다 최대 27배 많은 체류인구가 방문했다.

인구감소지역에서의 평균 체류일수는 3.2일, 체류시간은 11.8시간이었으며 평균 숙박일수는 3.5일이었다. 최근 3개월 내 재방문한 비율은 전북 김제, 전남 화순·영암, 경북 고령·영천·의성, 경남 함안·창녕 등 11개 지역이 50% 이상으로 체류인구의 확장 가능성을 보였다.

체류인구의 주요 방문지는 강원 홍천군 화촌면, 충북 옥천군 옥천읍, 충남 공주시 정안면, 전북 부안군 변산면, 전남 담양군 담양읍, 경북 청도군 청도읍, 경남 함안군 군북면 등으로 대부분 특정 읍면동에 집중됐다.

체류인구 규모는 전년 동분기 대비 줄었으나, 체류인구의 인당 평균 카드 사용액은 증가해 분기 평균 12만2000원이었다.

시도별로 해당 지역 생활인구 전체 카드 사용액 중 체류인구의 카드 사용액 비중은 2025년 3분기 29%~54%로 집계됐다. 행안부 측은 "여러 지역에서 체류인구가 등록인구 못지않게 소비하며 지역 경제를 뒷받침했다"고 해석했다.

시도별 주요특성 현황 등 보다 세부적인 생활인구 자료는 '국가데이터처 빅데이터활용' 누리집에서 확인할 수 있다.





윤호중 행정안전부 장관은 "생활인구를 마중물 삼아 지역경제 활성화의 물꼬를 트고 경제적 파급효과가 인구감소지역 내 골고루 미치도록 앞으로도 다양한 정책지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

