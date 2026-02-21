김혜경 여사, 브라질 영부인과 '커플 가락지'…'광장시장' 한복가게 찾아

룰라 브라질 대통령 국빈 방문 계기 친교행사
룰라 대통령 방한 하루 먼저 입국
한복 아름다움 공유, 영부인 간 우의 다져
브라질 영부인 "한국의 소프트파워 대단"
김혜경 여사가 21일 한국을 방문 중인 브라질의 영부인 잔자 룰라 다 시우바 여사와 함께 서울 종로구 광장시장을 방문해 한복 친교 일정을 가졌다.
전은수 청와대 부대변인은 "이번 일정은 한국 전통 의복인 한복의 아름다움을 공유하고 양국 영부인 간의 우의를 다지기 위해 마련됐다"고 설명했다. 잔자 여사는 룰라 대통령보다 하루 먼저 입국했다.
김 여사는 브라질 국기의 색상을 상징하는 초록색 저고리와 치마에 노란색 옷고름을 매치한 한복을 착용해 브라질 국빈 내외를 향한 진심 어린 환영의 메시지를 전했다. 김 여사는 잔자 여사가 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸던 '한복 인증샷'을 언급하며 "너무 잘 어울린다"고 칭찬하자, 잔자 여사는 "영광이다"라며 "한복이 너무 아름답다, 한복을 입고 한국의 손하트를 했었는데 브라질 젊은이들 사이에서 한국의 인기가 엄청나다"며 화답했다.
잔자 여사는 김 여사에게 "한국의 소프트파워가 대단하다"며 브라질 출신 멤버가 포함된 케이팝 그룹 '블랙스완'을 언급하는 등 브라질 내 한류 열풍을 소개하기도 했다.
이어 두 여사는 광장시장 내 맞춤 한복 가게를 찾았다. 김 여사는 매장에 들어서며 "여기가 국내산 실크 원단을 하는 곳 맞지요?"라고 확인하며 국내산 실크를 찾았다. 상인이 "국내산 원단은 물론 손염색까지 거쳐 취향에 맞게 제작이 가능하다"고 설명하자, 두 여사는 파스텔톤의 원단을 단번에 골라내며 서로의 취향을 확인했다.
잔자 여사가 분홍빛 원단을 고르자 김 여사는 "한국에서는 결혼식 때 양가 어머니들이 한복 색을 커플로 맞춰 입기도 한다"며 같은 문양의 다른 색의 원단을 골랐다. 김 여사는 잔자 여사에게 "여사님이 한복을 입으시면 대한민국 국민들이 환호할 것이다. 우리가 대통령님들을 깜짝 놀라게 해드리는 건 어떠냐"고 제안해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.
이어 방문한 장신구 가게에서 김 여사는 비녀, 뒤꽂이, 노리개를 같은 디자인에 색상만 다르게 선택해 우정의 의미를 더했고, 가락지는 동일한 것으로 골랐다. 장신구 가게를 나오며 광장시장에 자주 오느냐는 잔자 여사의 질문에 김 여사는 "광장시장뿐 아니라 전국의 전통시장을 자주 다니려 노력한다"고 답했다.
두 여사가 환담을 나누며 시장을 거니는 동안 시장 상인들과 시민들은 박수와 환호로 환영했고 두 영부인은 손을 흔들어 화답했다. 두 영부인은 한 시간 가량 광장시장에 머무른 뒤 자리를 떠났다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
