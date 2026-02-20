코스피, 사상 최초 5800선 넘었다…SK하이닉스 6%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 사상 최초로 5800선을 넘었다.

20일 코스피는 전일 대비 131.28포인트(2.31%) 상승한 5808.53에 거래를 마쳤다. 거래량은 17억3476만주로, 거래대금은 32조7355억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관이 1조6109억원 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 7446억원, 9871억원을 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 6429억원, 2632억원을 순매도한 반면 외국인은 9769억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 1434억원의 순매수가, 비차익거래에서 3987억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 오른 업종이 더 많았다. 보험업종이 7.95% 상승했고 금융 3.91%, 유통 2.97%, 운송장비 2.86%, 기계장비 2.84%, 건설 2.43%, 전기전자 2.21%, 증권 2.14%, 제조 2.08%, 전기가스 1.85%, 통신 1.7%, 금속 1.68%, 일반서비스 1.31%, 운송창고 1.19% 등이 올랐다. 반면 종이목재는 1.36% 하락했고 오락문화, 부동산, 섬유의류 등은 약보합권에서 장을 마감했다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 상승했다. SK하이닉스가 6.15%상승했고 삼성전자 0.05%, 삼성바이오로직스 0.93%, SK스퀘어 2.47%, 기아 1.06%, 두산에너빌리티 5.18%, 한화에어로스페이스 8.09%, HD현대중공업 4.88%, KB금융 1.38%, 삼성물산 3.6% 등이 올랐다. 반면 현대차와 LG에너지솔루션은 약세를 보였다.

이날 상승 종목 수는 546개사로, 하락 종목 수는 341개사로, 보합권은 39개사로 집계됐다. 9개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 하락 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 6.71포인트(0.58%) 하락한 1154.0원에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 개인이 각각 34억원, 3186억원을 순매수한 반면 외국인은 2728억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 하락한 종목이 더 많았다. 에코프로가 0.58% 빠졌고 알테오젠 －2.31%, 레인보우로보틱스 －0.84%, 에이비엘바이오 －3.39%, 코오롱티슈진 －1.63%, 리노공업 －3.31%, HLB －0.93%, 펩트론 －1.61%, 리가켐바이오 －2.53%, 이오테크닉스 －1.46% 등이 내렸다. 반면 삼천당제약과 케어젠은 강세로 장을 마감했다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.8원 내린 1446.1원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

