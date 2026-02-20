尹 “정치보복은 나로 족해”…무기징역 선고 뒤 지지층 결집 호소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“좌절과 고난 겪게 해 사과”

계엄은 “구국의 결단” 주장 유지

“군 국회 투입=내란” 논리 반박

다음 주 항소장 제출 예고

내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령이 12·3비상계엄 선포로 좌절과 고난을 겪게 했다며 사과하면서도 계엄 선포가 국민을 위한 결단이라는 주장은 굽히지 않았다.

윤 전 대통령은 20일 변호인단을 통해 입장문을 내고 "저의 부족함으로 인해 결과적으로 많은 좌절과 고난을 겪게 해 드린 것에 대해 국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 했다.

윤 전 대통령은 "사법부는 거짓과 선동의 정치권력을 완벽하게 배척하지는 못했다"며 "단순히 군이 국회에 갔기 때문에 내란이라는 논리는 납득하기 어렵다"고 주장했다. 또한 "사법부의 독립을 담보할 수 없고, 법과 양심에 의한 판결을 기대하기 곤란한 상황에서 항소를 통한 법적 다툼이 과연 무슨 의미가 있는지 깊은 회의가 든다"면서 "대한민국에 자유민주주의가 굳건히 서고 법치주의가 바로 서는 날 제 판단과 결단에 대한 재평가를 다시 기대하겠다"고 했다.

이어 "저에 대한 사법부의 예정된 결론과 정치권력의 핍박에 개의치 않는다"면서 "많은 군인과 경찰들, 공직자들이 수사와 재판을 받으며 어려움을 겪고 있고 그 가족들까지 그 고통에 좌절하는 현실이 너무도 가슴 아프다"고 했다. 그러면서 "정치 보복은 저에 대한 것으로 족하다. 수사와 특검, 그리고 2차 특검까지 얼마나 많은 사람들을 숙청하고 국가안보를 송두리째 무너뜨리려 하는 것이냐"고 강조했다.

지지자들을 향해 "저 윤석열은 광장의 재판에서 잠시 숨을 고르며 모든 책임을 짊어지겠다"며 "우리의 싸움은 끝이 아니다. 뭉치고 일어나야 한다"고 밝혔다.





앞서 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 전날 내란 우두머리·직권남용권리행사방해 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 변호인단은 다음 주 내로 법원에 항소장을 제출할 예정이라고 밝혔다. 전날 1심 판결에 대해 김용현 전 국방부 장관과 노상원 전 국군정보사령관이 항소한 상태다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

