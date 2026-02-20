동료 당직비 4천만 원 꿀꺽…구례군청 직원 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동료 공무원들에게 지급해야 할 당직 수당 수천만 원을 빼돌려 개인적인 용도로 쓴 구례군청 소속 직원이 검찰에 넘겨졌다.

전남 구례경찰서는 업무상 횡령 혐의로 구례군청 40대 공무직 A씨를 송치했다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 2020년부터 2022년까지 70여 차례에 걸쳐 동료 공무원들의 당직 수당 4,000여만 원을 횡령한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 월 단위로 당직 수당이 입금되는 전용 계좌를 직접 관리하는 업무를 맡아왔다. 그는 당직 근무자에게 현금으로 인출해 지급해야 할 수당을 자신의 개인 계좌로 이체한 뒤, 카드 대금을 결제하는 등 사적으로 유용한 것으로 드러났다.





이 같은 A씨의 범행은 전남도의 정기 감사를 통해 뒤늦게 꼬리가 밟혔다. 전남도는 감사 결과를 바탕으로 구례군에 A씨에 대한 징계를 요구했다.





