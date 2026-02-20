미·중 전투기 서해상 한때 대치… 긴장감 고조

한반도 인근상공에서 미국과 중국 전투기가 대치하는 상황이 벌어졌다. 주한미군이 서해상에서 대규모 공중 훈련을 진행하던 중에 벌어졌는데 이례적인 일이다.

경기도 평택시 주한미공군 오산기지에서 착륙하고 있는 F-16 전투기.

20일 군 소식통에 따르면 주한미군 F-16 전투기 10여 대가 지난 18일 경기도 평택 오산 기지를 출발해 서해상 공해 상공까지 기동했다. 주한미군 F-16 전투기는 한국방공식별구역(KADIZ)과 중국방공식별구역(CADIZ) 사이, 양측 구역이 중첩되지 않는 구역까지 비행한 것으로 전해졌다. 방공식별구역은 항공 위협을 조기 식별하기 위해 임의로 설정한 선으로 국제법상 영공과는 다르다.

주한미군 전투기는 서해상에서 대규모 공중 훈련을 진행하던 중 CADIZ 가까이 접근햤다. 중국도 맞대응 차원에서 전투기를 출격시켰고 긴장은 고조됐다. 다만 미중 양측 전투기 모두 방공식별구역에 진입하지 않은 것으로 알려졌다.

주한미군 측은 이번 훈련에 앞서 우리 군에 훈련 사실을 통보했으나 구체적인 비행 목적 등은 설명하지 않은 것으로 알려졌다. 우리 공군이 참여하지 않는 주한미군 단독 훈련의 경우 훈련 계획이나 목적은 공유하지 않는 경우도 있는 것으로 전해졌다.

일각에서는 주한미군 공군 전력이 독자적인 훈련을 한 건 이례적으로, 대중국 견제 성격이라는 해석이 나온다. 주한미군 측은 그동안 자신이 북한 위협 대비를 넘어 중국 견제에도 역할을 해야 한다는 전략적 유연성을 강조해왔다.





한편, 국방부는 이번 사안과 관련해 "주한미군 전력운용 및 군사작전 관련 내용은 확인해줄 수 없다"며 "주한미군은 우리 군과 함께 강력한 연합방위태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

