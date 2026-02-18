다카이치, 일본 총리 재선…참의원 투표 압승(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중의원 464표 중 354표 '압승'

참의원서는 결선투표까지 진행

집권 자민당 총재이자 일본 첫 여성 총리인 다카이치 사나에 총리가 중의원 총리 지명선거에 이어 참의원 선거에서도 승리하며 총리로 재선출됐다.

18일 NHK 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 중의원 총리 지명선거에서 전체 464표 중 354표를 획득하며 연임에 성공했다. 자민당 의원 316명과 연립 여당 일본유신회 의원 36명이 모두 다카이치 총리에게 표를 던진 것으로 보인다. 중의원 최대 야당 중도개혁 연합 오가와 준야 대표는 50표를 얻었다.

AP연합뉴스

AD

총리 지명선거는 참의원과 중의원 결과가 다를 경우 중의원 투표를 우선시하기 때문에 중의원 투표 결과 다카이치의 총리 재선출은 확정된 상태였다.

중의원 투표 이후 실시된 여소야대 구도의 참의원(상원)에서는 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않았다. 다카이치 총리는 과반에 1표가 모자란 123표를 얻었고 오가와 대표가 58표로 2위를 기록했다.

다카이치 총리와 오가와 대표를 대상으로 치른 참의원 결선 투표에서는 다카이치 총리가 과반을 겨우 넘는 125표를 받아 승리했다. 오가와 대표는 65표를 얻었다.

지난해 10월 하순 제104대 총리로 취임했던 다카이치 총리는 지난달 23일 권력 기반 강화를 위해 중의원(하원)을 조기에 해산하는 승부수를 던졌다. 지난 8일 열린 총선에서 자민당이 의석수 3분의 2 이상을 얻는 대승을 거뒀다.

재선출 절차를 마친 다카이치 총리는 이날 제2차 내각을 출범시킨다. 각료는 교체하지 않고 모두 유임하기로 했다.

다카이치 총리는 강경 보수 성향 유신회와 연정도 이어갈 것으로 보인다. 유신회는 내각에 참가하지 않는 형태로 자민당과 공조 체제를 구축해 왔다.

다카이치 총리는 중의원 내 거대 여당 탄생을 계기로 유신회와 함께 보수적 안보 정책에 드라이브를 걸고, '책임 있는 적극재정' 등 경제 정책도 밀어붙일 것으로 전망된다.

그는 방위력 강화와 방위비(방위 예산) 증액을 위한 3대 안보 문서 조기 개정, 무기 수출 규정 대폭 완화, 정보 수집 기능 강화, 국기 훼손죄 제정 등에 의욕을 나타내 왔다. 특히 1946년 공포 이후 한 번도 바뀌지 않은 평화헌법 개정과 관련해 실질적 군대인 자위대를 명기하는 방안 등을 논의할 것으로 보인다.

이 밖에도 다카이치 총리는 식품 소비세 감세 논의를 가속하는 동시에 2026 회계연도 예산안을 최대한 빠르게 내에 통과시키려 할 것으로 전망된다.

다카이치 총리는 이날 자민당 의원 총회에서 "헌법 개정, 황실(왕실) 전범 개정에도 확실히 도전해 가자"며 "국민 안심과 강한 경제 구축을 위해 야당에도 협력을 부탁하며 하루라도 빨리 (예산안을) 가결하도록 노력할 것"이라고 전했다.

외교 정책에서는 한국과 양호한 관계를 유지하면서 동맹에도 청구서를 내미는 미국과 안보·경제 협력을 추진하고, '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 대립 중인 중국과 관계 개선 실마리를 찾으려 할 것으로 예상된다.





AD

한편, 다카이치 총리는 이날 밤 기자회견을 열고 새 내각이 중점적으로 추진할 정책을 설명할 계획이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>