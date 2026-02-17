[내일날씨]연휴 마지막 날 전국 맑고 포근…아침엔 '쌀쌀' 일교차 주의

아침 최저기온 -7~2도
낮 최고기온은 5~13도
설 연휴 마지막 날인 18일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮에는 포근하겠다. 아침까지 전국 대부분 지역에서 영하권의 쌀쌀한 날씨가 이어지겠으나 낮에는 최고 13도로 따뜻하겠다.
이날 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 5~13도로 예보됐다. 이날과 19일은 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어지는 곳이 있으니 건강관리에 유의해야겠다.
오전부터 낮 사이 울릉도와 독도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.
미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준이겠으나 수도권과 충남은 오전까지 '나쁨'으로 전망된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.
오후부터 동해안에 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의해야겠다.
염다연 기자
