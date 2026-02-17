본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형

이현우기자

입력2026.02.17 08:00

시계아이콘02분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전후 농업·철강 생산은 급감
유럽 내 '드론' 메카로 떠올라
기대·우려 공존하는 희토류 개발

편집자주24일 우크라이나 전쟁이 발발한 지 만 4년이 지난 가운데 전후 최초로 미국과 우크라이나, 러시아 간 3자 협상이 진행되며 종전 협상이 급물살을 타고 있다. 연내 종전 협상이 타결될 것이란 기대감이 조심스럽게 나오면서 전후 재건 및 복구사업 움직임도 본격화되고 있다. 한편으로는 세계 최초로 우크라이나에서 펼쳐졌던 무인기(드론) 전쟁의 여파에 방위산업 위주로 재편된 우크라이나의 산업구조가 전 세계 방위산업 분야에 큰 변화를 이끌 것이란 전망도 나온다. 종전 이후 시작될 거대한 변화의 기로에 서 있는 우크라이나의 상황을 다각도로 살펴봤다.
[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형 우크라이나 동부 도네츠크주 밀밭 모습. AFP연합뉴스
AD

우크라이나의 산업구조도 전쟁 이후 급격한 변화를 겪었다. 전쟁 발발 전까지 '유럽의 빵집'이라 불릴 정도로 세계적 곡물 수출국이었던 우크라이나는 이제 유럽의 '방산 실리콘밸리'라 불리고 있다. 전쟁 초반 미국과 유럽의 지원을 받던 무인기(드론)는 이제 주요 수출품으로 탈바꿈했다. 종전 이후에는 미국 정부의 큰 관심을 받는 희토류 광산개발도 산업의 한 축으로 성장이 기대되고 있다.

농업·철강대국서 방산국가로 탈바꿈…산업구조 급변
[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형

2022년 개전 이후 우크라이나에서 가장 빠른 성장세를 보인 산업은 방위산업이다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 우크라이나의 국내 무기 생산 규모는 지난해 350억달러(약 51조원)를 기록했다. 2022년 10억달러에 불과했던 무기 생산 규모가 3년 만에 35배나 급증한 것이다. 전쟁 직전 해인 2021년 우크라이나의 연간 수출액 681억달러의 절반을 넘어섰다.


이에 비해 전통적인 우크라이나의 주력 산업인 농업과 철강 분야는 전쟁으로 큰 타격을 입었다. 우크라이나 농림부에 따르면 지난해 우크라이나의 곡물 생산량은 5600만톤(t)으로 추산됐다. 2021년 8600만t 대비 34.8% 급감한 수준이다. 우크라이나의 곡물 생산량은 2022년 5300만t으로 감소한 뒤 계속 5000만t 선 이상 회복되지 못하고 있다. 전쟁 이후 전체 농경지의 30% 이상이 파괴됐고, 국토의 20%가 러시아에 점령당하면서 생산량 회복이 어려워졌다.


[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형

철강생산량은 곡물생산량보다 더 감소했다. 세계철강협회(WSA)와 우크라이나 통계청이 집계한 지난해 우크라이나의 철강생산량은 740만t으로 2021년 2140만t 대비 3분의 1 수준으로 급감했다. 주요 철강 생산지이자 제철소가 밀집해있던 마리우폴 지역이 러시아군의 공습으로 파괴된 뒤 함락됐고, 도네츠크와 쿠르스크, 헤르손 등 철광석 산지들도 러시아에 빼앗기면서 철강 생산량이 크게 떨어졌다.

美·유럽 지원품서 주력 수출품으로 바뀐 드론
[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형 로이터연합뉴스

우크라이나 전쟁을 통해 전 세계 방위산업의 중심으로 떠오른 드론은 우크라이나의 새로운 주력 수출품으로 바뀌었다. 개전 초반 우크라이나는 드론을 주로 미국과 유럽에서 지원받았지만, 지금은 유럽 최대 생산국으로 탈바꿈됐다.


우크라이나 현지 매체인 키이우인디펜던트에 따르면 우크라이나의 드론 생산량은 지난해 400만대를 기록했다. 올해는 700만대 생산을 목표로 하고 있다. 전쟁이 발발한 2022년, 연간 1200대 수준에 불과했던 드론 생산량이 급증한 것이다. 전쟁 전에 우크라이나 내 7개에 불과했던 드론 생산업체도 지난해에는 500개 이상으로 늘어났다.


현재 군사용 드론을 연간 수백만대 규모로 생산 중인 국가는 중국과 러시아, 우크라이나 3개 나라뿐이다. CNN에 따르면 미국의 드론 생산량도 연간 10만대 정도 규모이며, 앞으로 생산량을 100만대로 늘린다는 계획이다.


우크라이나 정부는 유럽지역에 드론 수출 거점을 만들고 유럽국가들에 드론 수출을 계획하고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 8일 기자회견에서 "올해 안으로 발트 3개국과 북유럽 지역을 포함해 유럽 10곳에 드론 수출 거점을 마련할 계획"이라며 "이달 중순부터 독일에서 우크라이나 기술을 활용한 드론 생산이 시작되고 영국에서는 생산라인을 가동하고 있다"고 밝혔다.

트럼프 자극한 우크라 희토류 광맥…"개발 쉽진 않아"
[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형 로이터연합뉴스

종전 이후 우크라이나의 또 다른 주요 산업이 될 것으로 예상되는 분야는 희토류 채굴 분야다. 미국 정부는 중국의 희토류 무기화에 대응하기 위해 우크라이나 희토류 광산개발에 큰 관심을 갖고 있다.


미국 지질조사국(USGS)에서 추정 중인 우크라이나의 희토류 매장량은 5000억달러(약 725조원) 규모에 달한다. 당초 우크라이나의 희토류 광산 개발은 유럽연합(EU)이 2014년 우크라이나와 광물협정을 체결한 이후 준비되기 시작했지만, 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 전면 중단됐다.


현재는 미국이 우크라이나와 지난해 4월 희토류 광물협정을 체결하고 공동개발에 나서기로 합의한 상태다. CNBC에 따르면 지난달 12일 우크라이나 정부가 미국과의 희토류 광물협정에 따라 우크라이나 중부에 위치한 도브라(Dobra) 리튬 광산의 개발권을 미국 기업에 넘겨줬다. 종전 이후 미국 기업들의 희토류 광산개발이 본격적으로 진행될 예정이다. 특히 미국에서 관심 있어 하는 우크라이나의 희토류 자원은 전기차 배터리 생산에 필수적인 자원인 리튬이다. 우크라이나에는 유럽 최대 규모인 약 50만톤(t) 규모의 리튬이 매장돼있는 것으로 알려졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 우크라이나에 있는 희토류 중 상당 부분이 러시아 점령지 일대에 매장돼있어 대규모 개발에는 상당한 어려움이 예상된다. 영국 인디펜던트지에 따르면 우크라이나의 희토류 광물자원 중 53% 정도가 루한스크, 도네츠크, 자포리자, 헤르손 등 러시아가 점령 중인 4개 주에 분포돼있다. 러시아 정부는 3500억달러 규모의 희토류 광맥이 러시아 점령지에 있다고 주장 중이다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1216:38
    다주택자 매물 늘자 서울 아파트값 상승폭 2주 연속 축소…강남 둔화 뚜렷
    다주택자 매물 늘자 서울 아파트값 상승폭 2주 연속 축소…강남 둔화 뚜렷

    서울 아파트 매매가격 상승 폭이 2주 연속 좁혀졌다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 시점이 다가오면서 다주택자들이 세 부담을 줄이기 위해 호가를 낮춘 매물을 내놓고 있는 것이 주된 원인으로 꼽힌다. 한국부동산원이 12일 발표한 2월 2주 차(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향 자료를 보면, 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 직전 주보다 0.05%포인트 낮은 0.22%로 집계됐다. 다만 서울 아파트값은 53주째 상승세를 이

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기