日, 동계올림픽 메달 18개 획득 '역대 최다 타이'…中은 '노 골드'

한국은 금 1·은 2·동 3…종합 16위

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 일본이 동계올림픽 역대 최다 메달 타이기록을 세웠다.

연기를 마친 뒤 감격스러워하는 미우라 리쿠(왼쪽)와 키하라 류이치 피겨 페어 선수단. EPA연합뉴스

16일(현지시간) 일본은 ▲금메달 4개 ▲은메달 5개 ▲동메달 9개를 따 금메달 수 기준 메달 순위 10위를 달리고 있다. 일본은 이번 대회 ▲스노보드 종목에서 금메달 3개 ▲피겨에서 1개를 따냈고, 스키 점프와 프리스타일 스키·스피드스케이팅 등 여러 종목에서 메달권에 들었다. 특히 일본 역사상 처음으로 피겨 페어 종목에서 대역전극을 쓰며 금메달을 따냈다.

이 메달 기록은 일본의 역대 동계올림픽 최다 메달 획득과 같은 기록이다. 앞서 일본의 동계올림픽 최다 메달 기록은 2022년 베이징 대회의 18개(금 3·은 7·동 8)다. 앞으로 남은 일정에서 메달을 1개라도 더 추가한다면 동계올림픽 최다 메달 신기록을 세우게 된다.

금메달 수 기준으로 보면 안방에서 열린 1998년 나가노 대회 금메달 5개(은 1·동 4)가 최다 기록이다. 역시 밀라노 대회 남은 종목에서 금메달 1개를 따낼 경우 금메달 수 기준으로도 동계 올림픽 사상 최다 기록을 달성한다.

미국 스포츠 전문 매체 스포츠 일러스트레이티드(SI)가 일본이 금메달을 획득할 것으로 예상한 종목 가운데 ▲피겨 여자 싱글 ▲스노보드 여자 슬로프스타일 ▲스피드 스케이팅 여자 1500m 등 3종목이 남아있는 만큼 일본이 금메달을 추가 수확할 가능성이 크다. SI는 이번 대회에서 일본이 ▲금메달 9개 ▲은메달 9개 ▲동메달 6개를 획득할 것으로 내다봤다.

반면 중국은 금메달 없이 ▲은메달 3개 ▲동메달 2개로 메달 순위 19위에 머물러 있다. 2022년 베이징 대회 당시 금메달 9개를 쓸어 담았던 모습과는 대비를 이룬다. 안방에서 열린 당시 금메달 9개와 전체 매달 수 15개는 모두 중국의 역대 동계올림픽 신기록이었다. 중국의 대회 전 전망은 SI가 ▲금 2 ▲은 6 ▲동 2이었다.

프리스타일 스키 빅에어에서 은메달을 따낸 구아이링. AP연합뉴스

베이징 대회 2관왕이었던 프리스타일 빅에어 선수 구아이링이 이번 대회는 은메달 2개를 땄고, 베이징 대회에서 금메달과 은메달 각각 1개씩 획득한 스노보드 선수 쑤이밍이 동메달 1개 수확에 그쳤다. 다만 SI가 중국을 금메달 후보로 예측한 에어리얼 종목이 아직 남아 있어 금메달 획득에 성공할지, '노골드'로 대회를 마무리할지 주목된다.





한편 한국은 ▲금메달 1개 ▲은메달 2개 ▲동메달 3개로 종합 16위를 기록하고 있다. 지난 대회인 2022년 베이징 대회에서 한국은 ▲금메달 2개 ▲은메달 5개 ▲동메달 2개를 수확해 종합 14위를 기록했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

