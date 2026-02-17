중국, 日 '왕이 발언' 항의에 재반박…"궤변이자 흑백전도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역사·안보 이슈 놓고 중일 갈등 계속될 듯

일본이 중국 외교 사령탑의 대일(對日) 안보 관련 발언을 문제 삼자 중국이 '궤변', '흑백전도'라는 표현을 동원하며 거칠게 재반박하고 나섰다.

17일 중국 외교부에 따르면 주일 중국대사관은 전날 밤 대변인 명의 입장문을 통해 일본 정부가 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 일본 비판 발언에 대해 외교 경로로 항의했다고 한 것에 대해 "일본이 말하는 외교 교섭은 사실을 왜곡하고 흑백을 전도한 것으로 전혀 이치에 맞지 않는다"며 "중국은 이미 단호히 기각했다"고 밝혔다.

앞서 왕 부장은 지난 14일 독일에서 열린 뮌헨안보회의에서 "일본 총리가 대만해협의 유사(有事)시 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'를 구성한다고 말했다"며 "이는 중국의 국가 주권에 대한 직접적인 도전"이라고 비판했다.

이에 대해 기하라 미노루 관방장관은 이튿날 기자회견에서 "일본의 방위력 강화는 갈수록 엄중해지는 안보 환경에 대응하기 위한 것으로, 특정 제3국을 겨냥한 것이 아니다"라며 외교 경로를 통해 중국 측에 엄정한 입장을 전달했다고 밝혔다.

주일 중국대사관 대변인은 입장문에서 "왕 부장의 담화는 중국의 입장을 명확히 설명하고 핵심이익을 수호하려는 확고한 결심을 표명한 것"이라며 "국제 공정과 정의, 평화와 안정을 수호하려는 책임 있는 자세를 보여준 것"이라고 주장했다.

그러면서 일본을 향해 '총리가 대만해협 문제를 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 존망 위기 상태라고 발언한 게 사실 아니냐'라거나 'A급 전범을 영령으로 모시는 야스쿠니 신사에 정치인들이 잇따라 참배하는 것이 사실 아니냐'고 따져 물었다.

아울러 "일본이 과거 국가 존망 위기 상태를 이유로 대외 침략을 감행했던 길을 다시 걷는다면 이는 멸망을 자초하는 것"이라며 "정의를 주장하는 모든 국가와 국민은 일본의 역사적 범행을 청산할 권리가 있고 일본 군국주의의 부활을 저지할 책임이 있다"고 주장했다.

이번 공방은 지난해 다카이치 사나에 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 이어져 온 양국의 갈등이 최근 일본의 방위력 강화 움직임과 맞물리면서 확대되는 양상으로 해석된다.

일본은 최근 태평양에서 군사 활동을 확대하는 중국을 견제하기 위해 국가안전보장전략 등 3대 안보 문서에 자위대가 태평양에서 활동할 수 있도록 하는 내용을 담을 계획이다.





이에 대해 중국은 일본의 '군사 대국화' 움직임이라며 경계심을 드러내 왔다. 특히 대만 문제와 관련해 중국은 '하나의 중국' 원칙을 핵심이익으로 규정하고 외부 세력의 개입에 단호히 반대한다는 입장을 유지하고 있다. 일본이 대만해협 유사시 자국 안보와의 연계를 공개적으로 언급하는 데 대해 중국이 강하게 반발하는 배경이다. 베이징 외교가에서는 미일 동맹을 축으로 국방력을 강화하려는 일본의 움직임과 이를 견제하려는 중국의 대응이 맞물리면서 양국 간 역사·안보 이슈를 둘러싼 갈등이 당분간 계속될 것으로 보고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

