주광덕 시장, 설 명절 ‘빈틈없는 민생 행보’…비상근무 현장 점검

주광덕 남양주시장 '민생행보'

동물보호센터 등 현장 점검

"행정 공백 최소화 만전" 당부

시민 안전 사수 근무자 격려

주광덕 남양주시장이 설날 당일인 17일 유기 동물 보호시설과 시청 당직실 등 민생 현장을 방문하며 '빈틈없는 설 연휴 관리'에 나섰다.

주광덕 남양주시장이 설날인 17일 이패동 소재 남양주시 동물보호센터와 반려동물 입양문화센터를 방문하고 있다. 남양주시 제공

주 시장은 이날 오후 이패동 소재 남양주시 동물보호센터와 반려동물 입양문화센터를 방문하는 것으로 첫 행보를 시작했다. 주 시장은 센터에 상주하는 동물관리사 등 9명의 근무자를 격려하고 유기 동물의 포획부터 보호, 입양까지 이어지는 관리 체계를 꼼꼼히 살폈다.

주광덕 시장은 "연휴 기간에도 생명을 돌보는 소중한 직무를 수행하는 여러분께 감사하다"며 "동물 보호 관리에 공백이 생기지 않도록 세심하게 주의를 기울여 달라"고 당부했다.

현재 센터에는 동물관리사와 입양관리사 등 총 9명의 인력이 상주하며 유기 동물의 위생 및 질병 관리, 입양 상담 등에 온 힘을 다하고 있다.

이어 주 시장은 시청 당직실과 다산1동 행정복지센터를 차례로 찾아 종합상황 운영 현황을 점검했다. 남양주시는 이번 설 연휴 기간 재난대책 등 13개 분야 32개 부서에서 총 330여 명의 직원이 비상근무에 돌입해 24시간 대응 체계를 유지하고 있다.

주광덕 시장이 설날인 17일 시청 당직실과 다산1동 행정복지센터를 차례로 찾아 종합상황 운영 현황을 점검하고 비상근무 중인 직원들을 격려하고 있다. 남양주시 제공

주 시장은 당직실과 행정복지센터에서 연휴 기간 발생하는 주요 민원과 긴급 대응 체계를 세밀히 살피며 비상근무 중인 직원들을 격려했다.





주광덕 시장은 비상근무 중인 직원들에게 "명절 연휴를 반납하고 시민의 안전과 편의를 위해 자리를 지켜줘서 고맙다"며 "행정 최일선에서 근무하는 여러분 덕분에 시민들이 평온한 설을 보낼 수 있는 만큼 끝까지 긴장을 늦추지 말고 안전 관리에 최선을 다해달라"고 당부했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

