명절 문턱에서 더 가까이…영덕군의회, 복지 현장에 온기 전하다

위문품 전달 넘어 종사자 애로 청취

생활 밀착 의정으로 책임 다짐

설 명절을 앞두고 경북 영덕군 지방의회가 지역 복지시설을 찾으며 따뜻한 동행에 나섰다. 취약계층이 외로워지기 쉬운 시기에 현장을 직접 방문해 위로와 격려를 건네고, 제도 개선을 위한 목소리까지 담아내겠다는 취지다.

영덕군장애인보호작업장

의회는 지난 13일 지역 내 사회복지시설 두 곳을 차례로 방문했다. 단순한 일정 소화가 아닌, 돌봄 현장의 체감도를 확인하는 자리로 마련됐다.

이날 방문에는 김성호 의장을 비롯한 의원들이 함께했다. 이들은 샛별 노인요양원과 영덕군 장애인보호작업장에서 준비한 위문품을 전달한 뒤 시설 관계자들과 면담을 진행했다. 운영 인력의 어려움, 지원 체계의 보완 필요성 등 현장에서 느끼는 문제들을 공유하며 향후 의정 활동에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

김 의장은 "의회가 주민 삶과 가장 가까운 곳에서 역할을 해야 한다"며 "지역에 나눔과 배려의 문화가 더욱 확산할 수 있도록 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.





고령화 심화와 함께 복지 수요가 빠르게 늘어나는 상황에서 지방의회의 현장 행보는 정책의 실효성을 높이는 중요한 출발점으로 꼽힌다. 주민의 일상과 맞닿은 자리에서 해법을 찾으려는 움직임이 지역 사회 안전망을 한층 단단하게 만들고 있다.





영남취재본부 권병건 기자

