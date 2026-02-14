차준환 아깝다 동메달…男피겨 최종 4위 '3위와 0.98점차'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 남자 피겨의 간판 차준환이 프리프로그램 연기에서 한 차례 점프 실수를 범하며 불과 0.98점 차로 아쉽게 동메달을 놓쳤다.

차준환은 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 개인전 프리 프로그램에서 기술점수 95.16점, 예술점수 87.04점, 합계 181.20점을 기록했다. 지난 11일 쇼트프로그램에서 얻은 점수 92.72점을 더해 273.92점을 기록했다. 동메달을 목에 건 샤토 슌(274.90)에 불과 0.98점 모자랐다.

차준환이 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 개인전 프리 프로그램에서 우아한 연기를 펼치고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

차준환은 쇼트와 프리 합계 순위에서 2022 베이징 대회보다 한 단계 오른 4위를 기록하며 자신의 세 번째 올림픽에서의 여정을 마무리했다.

차준환은 24명이 출전한 프리 프로그램 경기에서 마지막 4그룹 첫 번째 주자로 연기를 수행했다.

차준환은 첫 점프 쿼드러플 살코를 가볍게 성공하며 무난한 출발을 선보였다. 하지만 두 번째 점프 과제인 쿼드러플 토루프에서 착지에 실패하며 크게 넘어졌다. 경기장 끝까지 밀려나며 광고판에 살짝 부딪혔으나 차준환은 빠르게 일어나 연기에 다시 집중하는 모습을 보였다.

이어진 트리플 러프와 트리플 토루프 연속 점프를 무난하게 성공했고 트리플 악셀 고비도 넘었다. 이후에도 눈에 띄는 실수 없이 경기를 마무리지었다. 우아한 스텝 시퀀스를 선보였고, 트리플 토루프, 싱글 오일러, 트리플 살코로 이어진 점프 과제를 안정적으로 소화했다. 트리플악셀, 더블악셀 연속 점프도 성공시켰다. 차준환은 플라잉 카멜 스핀에 이은 플라잉 체인지 풋 컴비네이션 스핀으로 연기를 마무리했다.

차준환이 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 개인전 프리 프로그램 연기를 마친 뒤 주저앉아 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

연기를 마친 차준환은 옅은 미소를 지어보였다. 점프 실수에 대한 아쉬움도 있었지만 무엇보다 후련함이 큰듯 보였다. 무결점 연기를 선보인 쇼트 때와 달리 점프 실수가 있었지만 차준환은 미소를 지어보이며 경기장을 빠져나왔다.

키스앤크라이존에서 점수를 확인한 뒤에는 약간 탄식하는 모습을 보이며 아쉬움도 나타냈으나 이내 다시 환하게 웃는 모습을 보였다..

금메달은 합계 291.58점을 기록한 카자흐스탄의 미하일 샤이도로프가 차지했다. 은메달은 280.06을 기록한 가게야마 유마가 가져갔다.





쇼트 프로그램에서 백플립을 선보이며 1위에 올랐던 일리야 말리닌(미국)은 이날 프리프로그램에서 마지막으로 연기를 펼쳤는데 점프에서 두 차례 실수를 범하며 최종 8위로 밀려났다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

