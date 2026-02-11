케이엔에스, 관계사 美 전기차 기업향 46파이 부품 공급 탄력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

케이엔에스는 관계사 종루이코리아가 북미 최대 전기차 기업 향 46파이(4680) 배터리 핵심 부품에 대한 1차 품질 테스트를 통과했다고 11일 밝혔다.

AD

4680 배터리는 원통형 배터리 분야에서 차세대 메인스트림으로 부상하고 있는 폼팩터로, 현재 미국계 글로벌 전기차 기업이 관련 시장을 주도하고 있다. 이에 국내 및 중국계 배터리 기업들도 4680 배터리 개발과 제품 출시를 본격화하면서 관련 시장은 빠른 확장세를 보이고 있다.

종루이코리아는 제품 공급이 본격화될 경우 실적 성장세가 한층 강화될 것으로 내다보고 있다. 4680 폼팩터가 전기차뿐 아니라 ESS 등 대규모 에너지 저장장치와 휴머노이드 분야에도 적용될 가능성이 커 향후 발주 물량 확대까지 기대하고 있다. 향후 품질 승인에 성공할 경우 케이엔에스의 펀더멘털에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.





AD

케이엔에스 관계자는 "이번 1차 품질 테스트 통과는 관계사의 실적 퀀텀 점프와 수익성 극대화를 동시에 이끌 수 있는 중요한 이벤트"라며 "밸류체인상 당사까지 수혜가 이어질 수 있어 양사 모두에게 의미 있는 성과"라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>