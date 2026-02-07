"학교 6000곳 문 닫았다" 감기인 줄 알았는데…환자 폭증에 다시 비상 걸린 日

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두 차례 경보 발령 최근 10년새 처음

작년 11월엔 A형 독감 유행

최근 일본에서 인플루엔자(독감) 환자가 다시 급증해 두 번째 경보가 발령됐다. 한 시즌에 두차례 독감 경보가 발령된 것은 최근 10년 사이 처음으로 알려졌다.

6일 일본 TBS 등에 따르면 일본 후생노동성은 2월 1일 기준 전국 약 3000개 의료기관에서 보고된 주간 평균 환자 수가 30.03명이라고 발표했다. 이는 전주 대비 거의 두 배나 증가한 것이며, 주간 평균 환자 수는 4주 연속 상승세를 보이고 있다. 일본 보건 당국은 지난해 11월에 첫 번째 경보를 발령했고 그 후엔 증가세가 주춤했지만, 최근 환자 수가 다시 급증해 두 번째 경보를 발령하게 됐다.

서울 성북구 어린이 전문 병원이 어린이와 보호자들로 붐비고 있다.

현재 22개 도도부현에서 경보 기준인 30명을 넘어섰다. 가장 심각한 지역은 오이타현으로 의료기관당 평균 52.48명이 보고됐으며, 가고시마현은 49.60명, 미야기현은 49.02명으로 뒤따랐다. 주요 도시권에서는 도쿄도가 26.67명, 아이치현 38.75명, 오사카시 20.59명, 후쿠오카현 30.54명으로 나타났다.

지난해 11월 독감 급증 당시에는 A형 바이러스가 주를 이뤘다. 하지만 최근 들어 B형 바이러스 검출이 많이 늘어나는 것으로 양상이 바뀌었다. 도쿄도 정부는 최근 일주일간 지정 의료기관에서 보고된 바이러스 유형의 약 90%가 B형 독감이었다고 밝힌 바 있다. 따라서 B형 독감이 재확산의 주요 원인으로 지목되고 있다.

감염자 증가로 수천 개 학교가 휴교나 휴업 조치에 들어갔다. 일본 전역에서 6415개 학교 및 교육기관이 휴교 또는 학급 단위의 휴업 조치를 시행한 것으로 집계됐다.

한편 우리나라에서도 올해 들어 독감 의심 환자 수가 4주째 증가했다. 지난달 30일 질병관리청에 따르면 올해 4주 차인 1월 18~24일 표본 감시 의료기관(의원급)을 찾은 독감 의심 환자 분율은 외래 1000명당 47.7명이었다. 이는 전주 44.9명보다 늘어난 것으로 당국은 지난해 말 꺾였던 환자 분율이 올해 들어 다시 4주째 증가하고 있는 데에 주목하고 있다. 1월 4주 차 환자 분율은 전년도 동기 36.5명과 대비해도 30.7%가량 많고, 이번 절기 유행 기준인 9.1명의 5배를 넘는 수준이다.





연령대별로 보면 7~12세 환자 분율이 1000명당 139.6명으로 가장 높았으며, 다음으로는 13~18세 85.1명, 1~6세 81.7명 순이었다. 4주차에 가장 많이 검출된 바이러스는 B형으로, 검출률은 25.4%였다. A형 중 H3N2형은 10.0%, A형 중 H1N1형은 0.4% 검출됐다. 올해 1주 차까지는 A형 바이러스(H3N2)가 우위였지만 2주 차부터는 B형 바이러스의 검출률이 A형보다 높아졌다. 따라서 이미 A형 독감에 걸렸다 나았다 하더라도 B형 독감에 다시 걸릴 수 있기 때문에 주의해야 한다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

