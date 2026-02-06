동의과학대, 국제화 역량강화 워크숍… 외국인 유학생 교육 품질 높여

동의과학대학교(총장 김영도)는 지난 1월 29일부터 30일까지 1박 2일간 한화리조트 거제 벨버디어에서 '국제화 역량강화 워크숍'을 개최했다고 6일 전했다.

이번 워크숍은 외국인 친화형 학과의 안정적인 운영과 교육 품질 제고를 목표로 마련됐으며, 외국인 유학생의 학습환경 개선과 글로벌 교육역량 확보, 국제 기준에 부합하는 교육 운영 체계 구축을 통해 대학의 국제화 역량과 지역 경쟁력을 강화하는 데 중점을 뒀다.

워크숍에는 김영도 총장을 비롯해 김태경 국제협력처장, 학생복지처장, 교무처장, 외국인 책임교수 등 총 25명이 참석해 외국인 유학생 교육과 지원 전반에 대한 주요 현안을 공유했다.

1일차에는 ▲외국인 유학생 통합 운영체계 구축 방안 ▲부산 정주 지원을 위한 부산 친화형 지원제도 ▲외국인 유학생 비자 길라잡이 및 상담 전략 등을 주제로 한 세션이 진행됐다. 학내 책임교수와 외부 전문가의 발표를 통해 실무 중심의 사례와 정책 방향에 대한 논의가 이뤄졌다.

2일차에는 외국인 유학생 대학 통합 운영체계 매뉴얼 발표와 함께 분임 토의를 통해 학과별 운영 사례를 공유하고, 외국인 친화형 학과 운영 개선 방향에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.

특히 부산글로벌도시재단과 외부 전문기관이 참여한 세션에서는 외국인 유학생의 지역 정주 지원 방안과 비자 상담 전략 등 현장 적용이 가능한 실질적인 정보가 공유돼 참가자들의 높은 관심을 끌었다.

김영도 총장은 "이번 워크숍은 외국인 친화형 학과의 안정적인 운영과 교육 품질 제고를 위해 교수진이 함께 고민하고 방향을 모색한 의미 있는 자리"라며 "논의된 내용을 바탕으로 국제화 역량을 지속적으로 강화하고, 외국인 유학생이 신뢰할 수 있는 교육 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





동의과학대학교는 이번 워크숍 결과를 토대로 외국인 유학생 교육 및 지원 체계를 지속적으로 개선하고, 교수진의 국제화 역량 강화를 위한 후속 프로그램을 단계적으로 추진할 계획이다.

동의과학대가 국제화 역량강화 워크숍을 갖고 기념촬영하고 있다.

