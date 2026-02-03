현대제철, 탄소배출 20% 줄인 '탄소저감강판' 양산 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기로·고로 복합공정 세계 최초 상용화

2월부터 본격 양산

현대제철이 기존 고로(용광로) 생산 제품 대비 탄소배출량을 약 20% 감축한 '탄소저감강판'을 본격 양산하며 제품 판매 확대에 나섰다.

전기로-고로 복합프로세스에 사용되는 현대제철 당진제철소 전기로. 현대제철 제공

AD

현대제철은 그동안 축적한 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합해 전기로와 고로 쇳물을 함께 활용하는 '전기로-고로 복합프로세스'를 세계 최초로 상용화했으며, 이를 통해 탄소저감강판 양산에 성공해 올해 2월부터 본격 생산을 시작했다고 3일 밝혔다.

앞서 현대제철은 2023년 4월부터 당진제철소의 기존 전기로를 활용해 탄소저감강판 생산성 검증을 진행해왔다. 전기로-고로 복합프로세스의 안정적인 가동과 품질 경쟁력 확보를 위해 공정 전반에 대한 사전 검증을 철저히 수행했다는 설명이다.

이와 함께 고객사 평가 및 강종 승인 절차를 병행하며 양산 체계를 구축했다. 현재 양산에 돌입한 탄소저감강판 2종을 포함해 총 25종의 강종 인증을 완료했으며, 연내 28종을 추가해 인증 강종을 총 53종까지 확대할 계획이다.

이번 양산 체제 가동은 현대자동차그룹 완성차 계열사의 탄소저감 로드맵에 발맞춘 선제적 대응이라는 점에서 의미가 크다. 현대자동차와 기아는 올해부터 국내 및 유럽 생산 차종에 탄소저감 철강재를 일부 적용할 계획이다. 이에 따라 현대제철은 해당 공장에 공급되는 주요 자동차강판을 탄소저감 제품으로 전환하고, 적용 강종과 물량을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

현대제철은 자동차를 넘어 에너지강재 등 수요 산업 전반으로 탄소저감 제품 적용 범위를 넓히고 있다. 자동차 분야에서는 글로벌 완성차 및 부품사와 협업을 진행 중이며, 에너지강재 분야에서는 해상풍력 하부구조물용 탄소저감 후판의 제작과 평가를 완료해 고객사와 소재 적합성을 확인했다. 이러한 성과를 바탕으로 현재 다양한 글로벌 인증 및 테스트를 진행하며 시장 경쟁력 강화에 나서고 있다.





AD

현대제철 관계자는 "독보적인 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 전기로?고로 복합프로세스를 통해 탄소저감 철강재 공급을 선도하고 있다"며 "글로벌 고객사의 탄소저감 요구에 선제적으로 대응해 자동차와 에너지강재 등 주요 수요 산업의 탄소중립 전환을 적극 지원할 것"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>