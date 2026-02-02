양천구, 20억 들여 전통시장 시설현대화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오목교시장 고객센터 신축 등

19개 시장·상점가 시설 개선

서울 양천구(구청장 이기재)가 올해 20억원을 투입해 관내 전통시장과 골목형상점가 19곳을 대상으로 시설현대화 사업을 추진한다. 노후 시설을 정비하고 편의시설을 확충해 안전하고 쾌적한 시장 환경을 조성한다는 계획이다.

주요 사업으로는 오목교중앙시장 고객지원센터 신축, 목동깨비시장 공유창고 냉동고 교체, 경창시장 입구 LED 간판 교체, 등록시장 및 골목형상점가 화재·보행·안내시설 유지보수 등이 포함된다.

양천구는 올해 20억원을 투입해 전통시장 시설현대화를 진행한다. 사진은 목사랑시장 아케이드 교체 모습. 양천구 제공.

오목교중앙시장에는 지상 3층, 연면적 약 127㎡ 규모의 고객지원센터가 새롭게 조성된다. 1층에는 공용화장실, 2층에는 상인회 사무실, 3층에는 다목적 공간을 마련해 상인과 고객 모두가 이용할 수 있는 복합 편의시설로 운영될 예정이다. 공사는 내년 10월 준공이 목표다.

양천구는 현재 경창시장, 신영시장, 목동깨비시장, 목사랑시장 등 4곳에 고객지원센터를 운영 중이며, 이번 오목교중앙시장 고객지원센터 신축으로 전통시장 지원 거점이 총 5곳으로 확대된다.

목동깨비시장은 노후된 공유창고 냉동시설을 전면 교체한다. 식품 취급 비중이 높은 시장 특성을 반영해 저장·보관 환경을 개선, 위생 수준과 소비자 신뢰도를 높인다는 계획이다.

경창시장은 입구 LED 간판과 어닝을 새로 교체한다. 노후화로 가시성이 떨어졌던 시장 진입부를 정비해 방문객 인지도를 높이고, 비와 햇빛을 차단하는 어닝을 설치해 쾌적한 시장 이용 환경을 제공할 예정이다.

이와 함께 전통시장과 골목형상점가 시설 유지보수 사업도 지속 추진한다. 전기·가스·소방 등 안전시설을 중심으로 연중 점검과 보수를 실시하고, 긴급 보수가 필요한 경우 무등록시장도 지원해 안전 사각지대를 해소할 방침이다.

양천구는 지난해에도 약 37억원을 투입해 목사랑시장 아케이드 교체, 목동깨비시장 공용 전선 정비 등 시설 개선을 추진했다.





이기재 양천구청장은 "이번 시설개선으로 시장 운영 기반을 강화하고, 이용객 편의도 한층 높아질 것으로 기대한다"며 "지속적인 시설현대화와 환경 개선을 통해 상인과 이용객 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들어 전통시장의 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

