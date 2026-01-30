코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥은 전일 대비 1% 하락 마감

코스피가 사상 최고치를 또 경신했지만 차익실현 매물이 출회하면서 상승 폭을 대부분 반납한 채 마감했다.

30일 코스피는 전일 대비 3.11포인트(0.06%) 상승한 5224.36에 거래를 마쳤다. 코스피 역사상 사상 최고치다. 이날 거래량은 8억5208만3000주로, 거래대금은 34조7016억6200만원으로 잠정 집계됐다.

이날 코스피는 장중 한 때 5321.68까지 올라 사상 처음으로 5300선을 돌파했다. 투자 주체별로는 기관과 외국인이 각각 6457억8900만원, 2조1948억1600만원 순매도했지만 개인은 2조7694억5500만원을 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1881억9500만원, 2557억2100만원을 순매도했지만 기관은 3804억2900만원을 순매수했다.

업종별로는 대부분의 업종이 하락했다. 전기·가스－3.87%, 건설 －3.8%, 금속 3.62% 등이 하락세였다. 반면 증시 상승에 따른 거래대금 증가로 증권업종이 2.81% 상승했고 섬유·의류 2.35%, 통신 2.17%, 음식료·담배 1.36%, 전기·전자 1.52%, 유통 0.78%, 금융 0.43% 등이 강세였다.

코스피가 사상 최초로 장중 5300선을 돌파한 30일 서울 여의도 한국거래소에 관련 주가가 표시돼 있다. 한국거래소에 따르면 30일 오전 10시 25분 코스피는 전 거래일(5221.25) 대비 1.82%(94.85포인트) 오른 5316.10까지 치솟았다. 2026.1.30 김현민 기자

AD

시가총액 상위권 종목들도 삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어, 한화에어로스페이스를 제외하고 대부분 기업이 하락했다. 현대차가 5.1% 하락했고 두산에너빌리티 3.3%, NAVER 4.1% 등이 하락했다. 반면 삼성전자는 0.3% 올랐으며 SK하이닉스 5.4%, 한화에어로스페이스 0.2% 올랐다.

코스닥지수는 하락 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 14.97포인트(1.29%) 내린 1149.44에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 외국인과 개인이 각각 3165억원, 7868억5400만원을 순매도한 반면 기관은 1조3040억7100만원 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 하락했다. 에이비엘바이오가 19.1%, HLB 14.4%, 펩트론 7.6%, 파마리서치 11.2% 등이 내렸다. 반면 리노공업은 15% 상승했으며 케어젠 4.7%, 원익IPS 3%, 이오테크닉스 4.3% 상승 마감했다.





AD

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 23.7원 내린 1422.5원에 마감했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>