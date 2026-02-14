"'카톡'만 하면 옛날 사람?"…트렌드 좇는 20대들 쓰는 앱

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국여성정책연구원 설문조사 결과

대학생들, 카톡보다 인스타·유튜브 더 써

대학생들이 '국민 메신저' 앱(애플리케이션)인 카카오톡보다 인스타그램을 더 많이 사용하는 것으로 나타났다.

스마트폰을 들고 있는 사람들을 AI로 추출한 이미지

대학생 사용 1위 앱은 인스타그램

14일 한국여성정책연구원이 전국 대학생 1500명(남녀 각 750명)을 대상으로 설문 조사를 진행한 결과, 일상에서 가장 많이 사용하는 사회관계망서비스(SNS) 1위는 인스타그램(81.1%)으로 집계됐다. 이어 유튜브(71.2%), 카카오톡(70.3%)이 뒤를 이었다. 엑스(X·옛 트위터)가 25.9%로 4위였으나 1~3위와의 차이는 큰 것으로 나타났다.

숏폼 콘텐츠 플랫폼인 틱톡은 8.5%의 응답률을 기록했다. 틱톡이 미국·유럽의 Z세대(1997~2012년 출생자)와 알파세대(2013년 이후 출생자) 사이에서 높은 선호도를 얻고 있는 것과 대비된다.

2010년대 젊은층 사이에서 인기를 끈 페이스북 역시 5.3%에 그쳤다. 페이스북 모회사 메타가 2023년 출시한 인스타그램 기반 SNS인 스레드도 2.1%였다.

반면 이용 대상이 재학생과 졸업생으로 한정된 대학 온라인 커뮤니티 에브리타임은 9.1%의 응답률을 나타냈다.

여성정책연구원은 "전체 플랫폼 중 1~3순위를 선택한 응답률이기 때문에 실제 에브리타임 이용 비율은 이보다 더 높을 것으로 추정된다"며 "에브리타임이 대학 내 정보 공유, 여론 형성, 사회적 의사소통이 이루어지는 주요 공간으로써 활발히 사용되고 있다는 점을 시사한다"고 분석했다.

성별에 따라 선호하는 SNS에 차이가 있는 것으로 나타났다. 엑스는 여학생 응답률이 45.2%로 집계된 반면, 남학생은 6.5%에 그쳤다. 여학생의 이용 비율이 남학생보다 7배 이상 높은 셈이다.

반대로 주로 게임 시 사용되는 음성 채팅 앱 디스코드와 온라인 커뮤니티 디시인사이드는 남학생 응답률이 각각 8.0%, 5.7%로 집계됐다. 여학생은 2.4%, 1.1%에 그쳤다.

인스타그램 로고. 아시아경제DB

대학생들 "'소통과 대화' 위해 SNS 사용"

SNS를 사용하는 이유 2개를 묻는 말에 대학생들은 '소통과 대화'(69.9%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 '밈·사회적 이슈·영상 등 콘텐츠 소비'(38.1%), '친구·지인 혹은 유명인의 일상 확인'(27.7%), '사진·동영상 공유'(25.1%), '자기표현과 관심사 공유'(15.9%) 순이었다.





여성정책연구원은 "특히 '밈·사회적 이슈·영상 등 콘텐츠 소비'가 높은 비중을 차지한 점은, 대학생들이 SNS를 단순 사적 네트워크가 아닌 여론과 트렌드를 접하는 주요 창구로 활용하고 있음을 보여준다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

