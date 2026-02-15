본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식]

서지영기자

입력2026.02.15 07:45

시계아이콘02분 16초 소요
언어변환 뉴스듣기

'망그러진 곰' 콜라보에 평일 매장도 인산인해
한정 판매 효과…추가 구매·객단가 동반 상승
경험·취향 중심 소비 트렌드 확산

편집자주요즘 사람들은 무엇을 살까요. 다이소에서 꼭 집어오는 생활용품부터 올리브영에서 품절을 부르는 화장품, 줄 서서 사는 빵까지. 익숙한 소비 장면 속에는 지금의 시장 흐름이 고스란히 담겨 있습니다. 〈지금 사는 방식〉은 일상 속 '잘 팔리는 것들'을 통해 오늘의 소비 트렌드를 읽어내는 연재입니다. 어떤 상품이 선택받고, 어떤 전략이 지갑을 열게 만드는지 - 소비 현장의 변화를 쉽고 흥미롭게 풀어냅니다.

"벌써 30분째야. 이게 그렇게까지 사고 싶어?"


13일 오후 서울 시내 한 올리브영 매장. 계산대 앞 긴 대기 줄에서 한 커플의 실랑이가 벌어졌다. 줄이 너무 길다며 돌아가자는 남성과 꼭 구매해야 한다는 여성의 의견이 팽팽히 맞섰다. 두 사람은 냉랭한 분위기 속에서도 결국 줄을 떠나지 못했다.


이날 매장 풍경은 평일 오후라는 말이 무색할 정도였다. 계산대 앞에는 긴 줄이 이어졌고 계산대 옆에는 '1인당 구매 수량 제한' 안내문까지 붙어 있었다.


2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식] 올리브영 매장에서 '망그러진 곰' 인형을 들고 인증 사진을 촬영하고 있는 모습. 서지영 기자
AD

'망그러진 곰' 콜라보에 우르르…'콘텐츠'가 된 매장

최근 올리브영이 인기 캐릭터 '망그러진 곰'과 협업 제품을 출시하면서 매장은 연일 인산인해를 이루고 있다.'망그러진 곰'은 일러스트레이터 유랑 작가가 만든 캐릭터로, 특유의 귀여운 표정과 솔직한 일상 스토리텔링으로 2030세대 사이에서 큰 인기를 얻고 있다. 공식 사회관계망서비스(SNS) 팔로워만 70만명에 달한다.


올리브영은 해당 캐릭터와 협업해 화장품은 물론 파우치·키링·스티커 등 굿즈 상품군까지 폭넓게 선보였다. 협업 제품은 매장 동선의 핵심 구역에 전면 배치됐고, 포토카드 키링·키캡 키링 등 별도 굿즈도 함께 진열됐다. 일부 굿즈는 특정 브랜드 제품 구매 시 증정되는 방식으로 운영돼 소비자의 구매를 자연스럽게 유도했다.


매장 곳곳에는 사진을 찍기 위한 포토존도 마련됐다. 쇼핑을 마친 2030 여성들이 인증 사진을 촬영하고 SNS에 업로드하는 모습이 눈에 띄었다. 오프라인 매장이 단순한 판매 공간을 넘어 '체험형 콘텐츠 공간'으로 기능하고 있는 셈이다.


2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식] 올리브영 매장 내 '망그러진 곰' 매대 앞. 서지영 기자

"7만원 채워서 사야 해요"…한정 굿즈가 부른 '추가 구매'

일부 고객은 사은품 기준 금액을 채우기 위해 계획에 없던 상품까지 구매했다. 꼭 필요한 물건이 아니더라도 '지금 아니면 못 구한다'는 희소성이 구매 결정을 자극하는 모습이다.


직장인 이샛별씨(29)는 "7만원 이상 구매 시 받을 수 있는 사은품 때문에 금액을 맞추고 있다"며 "꼭 필요한 물건은 아니지만 한정판이라 놓치기 아쉽다"고 말했다.


직장인 유희수씨(30)는 "화장품은 늘 들고 다니기 때문에 다른 제품보다 만족감이 크다"며 "평소 좋아하는 캐릭터를 매일 볼 수 있단 생각에 돈이 전혀 아깝지 않다"고 말했다.


2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식] 올리브영 매장 내 '망그러진 곰' 매대 앞. 서지영 기자

이처럼 소비의 중심이 '필요'에서 '경험'과 '취향'으로 이동하고 있다. 가격 대비 효용을 중시하던 가성비 소비에서 벗어나, 개인의 만족감과 감정적 가치를 중시하는 소비가 점차 확대되는 흐름이다.


유통업계에서는 이러한 현상을 자기표현과 취향 소비의 결합으로 해석한다. 좋아하는 캐릭터나 브랜드를 통해 자신을 드러내고, 같은 취향을 공유하는 집단에 속했다는 만족감을 얻는 소비가 늘고 있다는 것이다.


'필요'보다 '기분'이 소비 기준…'필코노미' 트렌드 확산

이 같은 흐름은 최근 소비 트렌드인 '필코노미(Feelconomy)'와도 맞닿아 있다. 필코노미는 감정(Feel)과 경제(Economy)의 합성어로, 기능이나 가격보다 구매 과정에서 느끼는 즐거움과 만족감이 소비를 결정짓는 현상을 의미한다.


불확실성이 커진 사회 분위기 속에서 젊은 세대를 중심으로 작은 즐거움과 위안을 주는 소비가 확대되고, 이러한 감정적 만족이 실제 구매로 이어지고 있다는 분석이다.


2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식] 올리브영 매장 내 '망그러진 곰' 매대 앞. 1인당 구매 개수 제한 안내가 붙어 있다. 서지영 기자

IP 협업에 매출도 '껑충'

캐릭터 지식재산권(IP)을 활용한 올리브영 전략은 실제 매출 증가로 이어지고 있다. 회사 측에 따르면 이번 협업 상품 출시 이후 관련 제품군 매출은 단기간에 큰 폭으로 증가했고 일부 매장에서는 협업 상품 매출이 전년 동기 대비 두 자릿수 이상 늘었다. 앞서 진행된 산리오 캐릭터 협업 당시에도 참여 브랜드 매출이 약 60% 증가하는 등 캐릭터 협업은 실질적인 매출 견인 효과를 입증한 바 있다.


업계는 캐릭터 IP와 한정 굿즈를 결합해 매장 방문을 유도하고 객단가를 높이는 전략이 효과를 거두고 있다고 본다. 특히 매장 체류 자체를 하나의 경험으로 설계한 점이 주효했다는 평가다. 포토존과 굿즈, 체험형 진열이 소비자의 체류 시간을 늘리고 자연스럽게 추가 구매로 이어지는 구조를 만들고 있다는 것이다.


고물가 환경 속에서도 소비자들이 모든 지출을 줄이기보다는 의미 있는 소비에는 기꺼이 비용을 지불하는 '선택적 소비' 성향을 보이고 있다는 점도 주목된다. '무엇을 사느냐'보다 '어떤 경험을 사느냐'가 새로운 소비 기준으로 자리 잡는 모습이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

고물가 환경 속에서도 소비자들이 모든 지출을 줄이기보다는 의미 있는 소비에는 기꺼이 비용을 지불하는 '선택적 소비' 성향을 보이고 있다는 점도 주목된다. 이제 소비는 물건을 고르는 일이 아니라, 나의 취향과 감정을 만족시키는 경험을 선택하는 과정에 가까워지고 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기