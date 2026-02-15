'충주맨' 사직 발표 이틀 만에…"궁금하지 않다" 충주시 구독자 5만명 빠져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작별 영상 조회수 280만회 기록



유튜버 '충주맨'으로 활동했던 김선태 주무관의 사직 발표에 충주시 유튜브 구독자 수도 감소하는 모습을 보이고 있다.

15일 오전 10시 기준 유튜브 채널 '충주시' 구독자 수는 92.3만명을 기록한 상태다. 이는 김 주무관 사직 발표 이전인 97만명대 대비 약 5만명 줄어든 수치이며, 전날(95만명)보다도 2만명 감소했다.

충주시 유튜브 채널을 맡아 온 김선태 주무관. 충주시 유튜브

앞서 김 주무관은 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 사직 소식을 전한 바 있다. 이날 김 주무관은 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다"고 밝혔다.

당시 그는 "운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 건 구독자 여러분의 성원 덕분"이라며 "아울러 응원해주시던 충주 시민들과 항상 배려해 주셨던 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.

김 주무관이 게재한 작별 영상은 단 하루 만에 280만회의 조회수를 기록하는 등 파장을 불러일으켰다. 누리꾼들은 "누구도 욕하지 않는 퇴장", "의리도 지킬 만큼 지켰다', "김 주무관님 앞날에 꽃길만 펼쳐지길 기원한다" 등 응원한다는 반응을 보였다.

그러나 일부 누리꾼은 "충주시가 아니라 충주맨을 사랑했던 것", "김 주무관이 없으면 충주시는 궁금하지 않다" 등 아쉽다는 반응도 나왔다.

한편 충주시에 따르면 최근 김 주무관은 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다. 이달 말 공식 퇴직 예정인 것으로 전해졌다.

김 주무관은 충주시청 공식 유튜브 채널 개설자로, 뉴미디어팀에서 일하며 기획·촬영·편집·섭외 등을 모두 맡아온 것으로 알려졌다. 온라인상에 유명한 밈(meme) 등을 적극적으로 활용해 지방자치단체 유튜브 채널을 구독자 90만명 이상의 대형 채널로 성장시키는 데 핵심 역할을 했다.





성과를 인정받아 9급 임용 약 7년 만에 6급으로 승진했으며, 뉴미디어 팀장으로 활약했다. 또 공무원 인플루언서라는 새로운 온라인 유명인의 길을 개척, '전지적 참견 시점', '좀비버스', '피의 게임' 등 여러 예능 프로그램에 출연하기도 했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

