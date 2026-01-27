靑 "트럼프 관세인상 美 공식 통보 없어…정책실장 주재 대책회의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "車 관세 15→25%"

김용범 정책실장 대응회의 주재

캐나다 간 산업장관은 미국으로

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 관세를 25%로 올린다고 밝히자 청와대가 대응에 나섰다.

27일 청와대에 따르면 김용범 정책실장은 이날 오전 관계부처가 참여하는 대책 회의를 개최할 예정이다. 현재 방산 수주를 위해 캐나다를 방문 중인 김정관 산업통상부 장관은 조속히 미국을 방문해 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획이다.

다만 청와대 대변인실은 "미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황"이라고 밝혔다.





AD

트럼프 대통령은 이날 자신이 소유한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "한국의 입법부가 역사적 무역 합의를 지키지 않고 있다"며 자동차 품목관세과 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 썼다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>