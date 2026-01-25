여성 사진 띄워놓고 "15만원 낙찰"…'여성 경매 소개팅' 유튜브 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경쟁붙으면 후원액 100만원까지 치솟아

최근 유튜브 등에서 여성의 연락처를 놓고 후원액 경매를 진행하는 이른바 '경매 소개팅'이 유행하고 있어 논란이다. 경매 소개팅은 유튜브 진행자가 여성의 사진과 함께 나이와 키 등 프로필을 띄운 뒤 경매를 붙여 최고액 후원자에게 연락처와 데이트 기회를 제공하는 방식이다.

25일 연합뉴스 보도 등에 따르면 지난 22일 한 유튜브 방송 진행자(BJ)는 화면 속 초시계를 보며 '20초 남았다. 카운트 들어가겠다'라고 외쳤다. 화면에는 여성의 노출 사진과 함께 나이, 키, 몸무게, 거주지 등 프로필이 게재됐다고 한다. 여성과 소개팅을 원하는 시청자는 시간 내 BJ의 계좌번호로 후원금을 보내야 한다.

실제 지난 22일 진행된 한 방송에서는 시청자들이 실시간으로 후원 경쟁을 벌이며 메신저 오픈채팅방을 방불케 하는 경매가 진행됐다.

진행자는 "이분은 실물이 더 예쁘다"며 후원을 독려했고 시청자들이 낸 후원금에 따라 순위가 수시로 바뀌었다. 최종적으로 15만원이라는 가장 높은 금액을 낸 낙찰자는 여성의 연락처를 넘겨받았으며 이 과정에서 획득한 '데이트권'이 제3자에게 양도되는 사례도 포착됐다.

한 시청자가 2만원을 후원하자 BJ는 "현재 선두"라고 말했다. 다른 시청자가 질세라 5만원을 후원하자 순위가 금세 바뀌었다. 시청자들은 채팅방에서 "드디어 돈 쓰네", "시원하다"며 환호했다.

후원금이 치솟으며 순위가 엎치락뒤치락한 끝에 15만 원을 낸 시청자가 최종 1위가 됐다. BJ는 이 시청자에게 여성의 연락처를 전달했다. 획득한 데이트권은 본인이 사용하거나 물건처럼 제3자에게 '양도'되기도 한다.

이는 최근 유튜브 등에서 유행하고 있는 경매소개팅의 실태다. 경매와 비슷하지만, 실제와 달리 '낙찰'받지 못한 나머지 참여자들은 돈을 전혀 돌려받을 수 없다. 오로지 연락처를 얻기 위해 경쟁이 붙으면 후원금은 순식간에 100만 원 단위까지 치솟는다.

이성과의 만남 기회를 경매에 부치는 방식도 부적절하지만 성매매 등 음성적 만남으로 이어질 위험이 크다. 이들 방송을 보면 실제로 여성 프로필에 성적 취향 등 노골적인 내용이 포함된다. 한 채널은 출연 여성에게 후원금의 20%를 '배당'한다고 명시했다.

이에 전문가들은 여성을 철저히 도구화하는 콘텐츠라고 비판했다. '성매매 문제해결을 위한 전국연대'의 신지영 활동가는 "유튜브라는 대중적 통로를 통해 성매매를 일상적·오락적 행위로 인식하게 하는 것이 문제"라며 "해당 여성들이 불공정한 계약을 맺고 있거나 감금·협박을 받을 가능성도 있어 경찰의 적극적인 수사와 강력한 처벌이 필요하다"고 주장했다.

경찰은 일단 방송을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다. 경찰 관계자는 연합뉴스에 "BJ가 매개 역할을 했다면 성매매 알선 혐의가 성립할 수 있다"면서도 "실제 금품이 오가는지, 대가성이 있는지는 확인해봐야 한다"고 말했다.





동시에 경찰은 이런 경매식 소개팅 방송이 '불건전 콘텐츠'로 판단될 경우 방송통신심의위원회에 해당 유튜브 콘텐츠에 대한 접속 차단 요청 등을 할 방침이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

