의정부 아파트서 차량 경비실 돌진…70대 경비원 부상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주차장 나오던 차량

정문 경비실 들이받아

안면부 열상 입고 병원 이송

23일 오전 6시 40분쯤 경기도 의정부시 호원동의 한 아파트 단지에서 60대 남성 A씨가 몰던 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 경비실 건물로 돌진하는 사고가 발생했다.

23일 오전 6시 40분쯤 경기도 의정부시 호원동의 한 아파트 단지에서 60대 남성 A씨가 몰던 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 경비실 건물로 돌진하는 사고가 발생했다. 경기도북부소방재난본부 제공

AD

이 사고로 경비실 안에 있던 70대 경비원이 얼굴에 열상을 입는 등 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

사고는 승용차가 아파트 주차장을 빠져나오던 중 갑자기 출구 정면에 위치한 경비실 건물을 향해 돌진하면서 발생했다.

운전자 A씨는 경찰 조사에서 "브레이크 대신 가속 페달을 잘못 밟았다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 음주나 무면허 운전 정황은 없는 것으로 전해졌다.





AD

경찰은 운전자를 대상으로 음주 여부를 확인하는 한편, 운전 미숙이나 기기 결함 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>