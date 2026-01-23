월 31만원에 '아이오닉 5' 탄다…현대차 전기차 할부금리 인하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'현대 EV 부담 다운 프로모션' 실시

현대자동차가 전기차(EV) 보조금 공모에 따라 할부 상품 금리를 대폭 인하한다고 23일 밝혔다. 전기차 가격을 낮춘 기아에 이어 중국산 전기차 공세에 맞서기 위한 조치로 보인다.

현대자동차가 전기차(EV) 보조금 공모에 따라 할부 상품 금리를 대폭 인하한다고 23일 밝혔다. 대상 차종인 아이오닉 5(왼쪽부터), 아이오닉 6, 코나 일렉트릭. 현대차

'현대 EV 부담 다운(Down) 프로모션'은 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품으로 중고차 가격을 보장받아 차량 잔가 만큼 할부금을 유예한 뒤 만기 회차에 차량을 반납해 유예금 상환이 가능하다.

대상 차종은 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭으로, 기존 5.4%에서 2.6%포인트(p) 대폭 인하한 2.8% 금리(모빌리티 할부 기준)를 적용해 고객 구매 부담을 경감했다.

아이오닉 5 스탠다드 모델의 경우 판매가 4740만원에서 트레이드인 조건 및 얼리버드 구매 혜택, 생산월 할인 등 최대 300만원 할인 후 국비와 지자체 평균 보조금을 반영하면 월 납입금 31만원으로 36개월간 차량을 이용할 수 있다. 기존 프로모션과 비교해 월 5만원 낮아진 가격이다.

아이오닉 6는 월 납입금이 33만원에서 26만원으로, 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 떨어져 월 납입금 20만원대로 전기차를 이용할 수 있다. 아이오닉 5 및 아이오닉 6는 약 250만원 상당, 코나 일렉트릭은 약 210만원 상당의 이자 절감 혜택을 받을 수 있다.

트레이드인 조건, 얼리버드 구매 혜택, 생산월 할인 등 차량 할인에 이자 절감 혜택까지 고려하면 ▲아이오닉 5 총 550만원 ▲아이오닉 6 총 650만원 ▲코나 일렉트릭 총 610만원의 구매 혜택을 제공하는 셈이다.





현대차 관계자는 "전기차 보조금 공모 시기에 맞춰 전기차를 구매하는 고객들이 보조금 혜택과 차량 할인 혜택을 최대한 누릴 수 있도록 저금리 프로모션을 준비했다"며 "전기차 구매 고객들이 금융 혜택을 최대로 얻어 부담을 줄일 수 있길 바란다"고 밝혔다.





