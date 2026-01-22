한국계 매기 강, 아카데미 뚫었다…박찬욱은 아쉬운 고배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케데헌', 장편 애니·주제가상 두 부문 후보

K팝과 한국적 색채, 할리우드 주류서 통해

박찬욱 신작은 최종 후보 진입 실패

로이터연합뉴스

AD

전 세계를 강타한 K팝 문화가 할리우드 애니메이션을 만나 오스카의 문턱까지 넘어섰다. 한국계 매기 강 감독이 연출한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 최대 영화 축제인 아카데미시상식에서 두 부문 후보에 지명되는 쾌거를 이뤘다.

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 22일(현지시간) 제98회 아카데미시상식 최종 후보 명단을 발표했다. '케데헌'은 디즈니·픽사 등 전통의 강호들을 제치고 장편 애니메이션상과 주제가상(골든) 후보에 당당히 이름을 올렸다. 한국적 정서와 K팝이라는 소재가 주류 할리우드 시스템 내에서 보편적인 매력으로 통했음을 다시 한번 증명해냈다.

반면 기대를 모았던 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 고배를 마셨다. 애초 국제영화상 예비 후보(Shortlist) 열다섯 편에 포함되며 본선 진출에 대한 기대를 높였으나, 이날 발표된 최종 다섯 편의 후보작 명단에는 끝내 진입하지 못했다.





AD

전 세계 영화인들의 이목이 쏠리는 아카데미시상식은 3월 15일 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 화려한 막을 올린다. 매기 강 감독이 오스카 트로피를 들어 올리며 '기생충', '미나리' 등으로 이어진 한국계 영화인들의 저력을 다시 한번 증명할지 귀추가 주목된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>