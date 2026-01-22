17년 만에 잡힌 성폭행범, DNA는 속일 수 없었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원 징역 5년 선고

성폭행을 저지르고 17년 만에 붙잡힌 40대 남성이 징역형을 선고받았다.

연합뉴스는 인천지법 형사12부(부장판사 최영각)가 22일 주거침입강간 등 혐의로 기소된 40대 A씨에게 징역 5년을 선고하고 법정 구속했다고 보도했다. 또 아동·청소년·장애인 관련 기관에 각각 5년간 취업하지 못하게 했다.

A씨는 17년 전인 2009년 6월 서울의 한 아파트 비상계단에서 여성 B씨를 성폭행한 혐의로 불구속 기소됐다. 그는 당시 B씨와 엘리베이터를 같이 타고 내린 후 현관 비밀번호를 누르던 B씨를 강제로 끌고 가 범행한 것으로 조사됐다.

DNA. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이

재판부는 "피고인은 귀가하던 피해자를 뒤따라가 (피해자가) 현관문 비밀번호를 누르는 중 (피해자를) 비상계단으로 끌고 가 성폭행했다"며 "범행 수법과 내용에 비춰 죄질이 매우 불량하다. 피해자는 가해자가 특정되지 않은 상태에서 장기간 정신적 고통을 겪어야 했다"고 판단했다.

다만 "피고인이 범행을 인정하며 반성하는 태도를 보이고 있는 점과 형사공탁을 한 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다"고 밝혔다.





이 사건은 장기 미제사건으로 남았었다. 그러나 A씨가 이후 다른 주거침입 강제추행 사건으로 검거되는 과정에서 확보된 DNA가 과거 사건 현장 DNA와 일치, A씨 범행으로 특정됐다. 검찰은 이후 수사를 거쳐 A씨를 지난해 4월 재판에 넘겼다. A씨는 이외에도 강제추행 등 범죄 전력이 있었던 것으로 드러났다.





