한국산업은행, 30억달러 글로벌본드 발행

SSA 발행전략 지속 채택해 거액 조달 성공

한국산업은행이 22일 전세계 투자자들을 대상으로 30억달러(약 4조4088억원) 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

최근 국제금융시장의 불확실성이 확대되는 가운데 5년 만기 트랜치에서 역대 최저 스프레드로 발행하며 산업은행의 견고한 대외 신인도를 확인했다고 설명했다.

일관된 SSA 발행전략(목표 발행금리 수준을 명확히 제시하고 수요예측 기간을 확대해 발행)을 구사해 해외 중앙은행(월드뱅크, 캐나다, 마카오 등) 등 우량 SSA투자자를 유치하였고, 특히 5년 변동금리 채권은 아시아 투자자들의 높은 수요를 포착하여 적시에 발행했다.





한국산업은행은 앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산으로서의 인식을 제고하고 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성하는 한편, 다양한 발행전략을 통해 안정적인 외화조달을 지속해 나갈 계획이다.

